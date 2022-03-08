Дождаться и уцелеть: доктор Комаровский поздравил женщин с 8 Марта – его слова попадают в самое сердце

Доктор Комаровский записал видео для женщин / Фото: открытые источники, инстаграм Комаровского

Сегодня 8 Марта и 13-й день войны, которую Россия подло начала на территории Украины. Прямо сейчас в городах и селах нашей страны идет борьба за жизнь, за свободу, за Родину и против российских оккупантов.

Доктор Комаровский, который регулярно выходит на связь и старается поддерживать моральный дух украинцев, сегодня также записал видео. Оно должно было быть праздничным, но условия диктуют новую повестку.

Реклама

В этом году 8 Марта какое-то необычное, мягко говоря. И больше всего на свете я желаю вам двух вещей: дождаться и уцелеть.

Обращение доктора Комаровского, которое берет за душу, смотрите далее в видео.

Мы уверены, что скоро вся Украина будет отмечать большой День Победы над рашистами, и поводов отпраздновать будет много. Мы верим в наших защитников!

Реклама

Также сегодня обсуждают тот факт, что сына и внука Ротару задержали при попытке сбежать из Украины в Молдову.

Напоминаем, вся оперативная информация есть в нашем telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!