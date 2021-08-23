Джамала открыла Крымскую платформу песней о депортации крымских татар (видео)

Джамала открыла саммит "Крымской платформы" в Киеве / Фото: Скриншот из видео
Песня "1944" стала победительницей "Евровидения-2016". Ее Джамала исполнила сегодня в КВЦ "Парковый" наинаугурационном саммите – по ссылке смотрите онлайн трансляцию.
Его, как ожидается, посетят представители 45 стран, в том числе из Большой семерки, Евросоюза и НАТО.
Ранее мы писали, что за выступление на "Крымской платформе" Джамале заплатили 337 тысяч гривень.
На саммит "Крымской платформы" Джамала пришла вместе с супругом Бекиром Сулеймановым.
Напомним, что Джамала является украинской певицей крымскотатарского происхождения. На "Евровидении" в Стокгольме она выиграла с песней "1944", посвященной депортации крымских татар.
Родители Джамалы живут на территории полуострова Крым.
Недавно певица приняла участие в проекте "Ковчег", в рамках которого выступила на Михайловской площади.
На концерте Джамала исполнила лемковскую песню в костюме, вдохновленном крымскотатарской и украинской народной одеждой.
О секретах похудения Джамалы смотрите в сюжете:
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