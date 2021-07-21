Джей Ло не захотела говорить о Бене Аффлеке (видео)

В СМИ активно обсуждают, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек спустя 17 лет снова вместе. Пару не раз снимали вместе, но Джей Ло пока не хочет говорить о своей личной жизни

Дженнифер Лопес ушла от ответа про Бена Аффлека / Фото: instagram.com/jlo

Поклонники Дженнифер Лопес и Бена Аффлека внимательно следят за новостями о паре и ждут официального подтверждения воссоединения голливудских звезд. Правда пока Джей Ло не спешит говорить о своей личной жизни. Во время своего небольшого интервью программе Today певица предпочла говорить о новой версии своего хита Love Make the World Go Round.

Ведущая Хода Котб пыталась вывести Джей Ло на разговор о Бене Аффлеке.

Я просто должна сказать тебе, каждый раз, когда я вижу ваши совместные фотографии с Беном, я говорю:"Она выглядит счастливее!" Ты счастлива? – поинтересовалась ведущая.

Дженнифер улыбнулась и просто начала говорить о своем треке.

Песня вышла пять лет назад, пять лет с тех пор, как мы сделали это. И я верю, что это послание о любви друг к другу и единении никогда не было более актуальным, чем сейчас, – ответила Джей Ло .

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек были помолвлены 17 лет назад, однако разорвали помолвку и расстались. Тогда причиной расставания назвали излишнее внимание журналистов и папарацци к паре, что очень не нравилось Бену. Ранее в мае стало известно, что артисты провели вместе отпуск на горнолыжном курорте в Монтане. Также в СМИ появилась информация, что Бен Аффлек собирается сделать предложение Дженнифер Лопес.

Ранее мы собрали версии, почему Дженнифер Лопес решила вернуться к Бену Аффлеку.