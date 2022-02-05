Джейсон Стэйтем и Роузи Хантингтон-Уайтли стали родителями во второй раз

Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэйтем стали родителями во второй раз. Коллаж "Сегодня"

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли и известный американский актер Джейсон Стейтем во второй раз стали родителями.

Об этом сообщает Daily Mail.

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У пары родилась девочка еще несколько дней назад, роды прошли в Лондоне два дня назад. Сами звезды эту новость пока не подтвердили.

Старшему сыну пары Джеку Оскару Стейтему сейчас четыре года, о своей второй беременности Роузи сообщила в августе, опубликовав фото с округлившимся животом.

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Отметим, Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэйтем стали родителями во второй раз.

Напомним, что недавно Виктор Павлик в четвертый раз стал отцом.

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