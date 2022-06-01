Джонни Депп и Кейт Мосс воссоединились? Экс-парочка провела вместе вечер

Кейт Мосс заметили за кулисами концерта Джонни Деппа после суда / Фото: Коллаж: Сегодня

На днях Кейт Мосс дала свои показания на последнем заседании суда по нашумевшему делу между Джонни Деппом и Эмбер Херд. Модель встала на защиту бывшего и заявила, что актер никогда в жизни не поднимал на нее руку и не проявлял агрессию. Эти слова стали едва ли не самыми решающими в батле между экс-супругами. Уже совсем скоро публика узнает вердикт присяжных!

Кстати, после выступления в суде Кейт Мосс, в Сети распространились слухи о якобы воссоединении модели и звезды "Пиратов Карибского моря".

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Дело в том, что Кейт появилась на концерте Джеффа Бека в Лондоне, где также выступал Джонни Депп . Как пишет Daily Mail , модель приехала на мероприятие за полтора часа до начала. Она сразу отправилась в гримерку актера, где они провели некоторое время вместе!

Кейт Мосс поддерживает Джонни Деппа в темные для него времена / Фото: The Daily Mail

Многие фанаты обрадовались таким событиям, ведь у них остаются надежды, что Мосс и Депп опять закрутят роман, как это сделали Дженнифер Лопес и Бен Аффлек после 17 лет разлуки.

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Кейт Мосс и Джонни Депп на концерте в Лондоне / Фото: The Daily Mail

Впрочем, фантастического результата вряд ли стоит ожидать. Очевидно, Мосс просто хочет поддержать Деппа в темные для него времена, ведь они были в хороших отношениях.

Кратко об отношениях Кейт Мосс и Джонни Деппа

Роман звезд длился четыре года – с 1994 до 1998. Эта пара была одной из самых ярких пар шоубиза! Как призналась супермодель, их отношения были очень эмоциональными и страстными. Влюбленные постоянно находились в центре внимания публики из-за своего бурного образа жизни.

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Кетй Мосс и Джонни Депп в 90-х / Фото: Getty Images

После развода Мосс признавалась, что всегда чувствовала поддержку экс-бойфренда и скучает по нему. Ей понадобилось несколько лет, чтобы забыть Джонни. Сам Депп делился, что он так и не понял, почему они с Кейт не попытались побороться за свои отношения.

Сейчас Кейт Мосс встречается с немецким графом Николаем фон Бисмарком, который младше ее на 13 лет. Пара закрутила роман в 2015 году. Поговаривают, что влюбленные уже помолвлены.

Напомним, ранее распространились слухи якобы Джонни Депп закрутил роман со своей адвокатом Камиллой Васкес, которая помогает ему отстоять свою правду в конфликте с Эмбер Херд.