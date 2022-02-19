Джулия Гарнер: все, что вы должны знать о звезде сериала "Изобретая Анну"

Актриса Джулия Гарнер сейчас в центре внимания / Фото: открытые источники

Напомним, в феврале состоялась премьера байопика "Изобретая Анну" и она уже превзошла по просмотрам "Афериста из Тиндера". В сериале 9 эпизодов, но продолжение также не исключено. Эта история посвящена мошеннице русского происхождения Анне Сорокиной, которая выдавала себя за наследницу немецкого миллионера и светскую львицу. Ей удалось "нагреть" банки, юрфирмы, отели, рестораны и даже друзей на крупную сумму денег. Причем делала она это филигранно. Образ Анны Делви (Сорокиной) воплотила известная актриса Джулия Гарнер.

Джулия Гарнер: интересные факты

Джулии Гарнер – 28 лет. Она родилась 1 февраля 1994 года В Нью-Йорке, в семье эмигрантов из Израиля.

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Будущая актриса начала брать уроки актерского мастерства в 15 лет, чтобы преодолеть застенчивость.

Джулия Гарнер / Фото: kino-teatr.ru

Вы могли ее видеть в таких фильмах и сериалах: "Озарк", "Ассистентка", Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать", "Уже не дети", "Последнее изгнание дьявола: Второе пришествие", "Хорошо быть тихоней", "Грязный Джон",

"Американцы", "Трагедия в Уэйко", "Современная любовь".

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Первым фильмом, где появилась Джулия, был фильм "Марта Марси Мэй Марлен" 2011 года. Тогда актрисе было 17 лет.

Мировую известность девушка получила после роли Рут в сериале "Озарк" от Netflix в 2017 году. После этой роли она стала одной из самых востребованных актрис кино и ТВ, при этом ей пророчат еще более громкую славу.

Джулия Гарнер в сериале "Озарк" / Фото: kino-teatr.ru

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Джулия Гарнер обожает актрису Бетт Дэвис, среди ее любимых фильмов – "Вавилон", "Всё о Еве", "Энни Холл", "Малыш Розмари" и "Студенческий принц в Старом Гейдельберге".

Также Джулия Гарнер имеет определенные успехи в сфере моды. Так, в 2015 году она участвовала в показе Balenсiaga, а уже через год подписала контракт с Miu Miu и успела появиться на обложке Vogue Italia.

Один из любимых брендов молодой актрисы – Prada.

Что касается сериала "Изобретая Анну", актрисе пришлось изрядно потрудиться. Актрисе нужно было научиться ее произношению, а также перенять манеру говорить и повадки.

Гарнер в сериале "Изобретая Анну" / Фото: открытые источники

Чтобы вжиться в образ, Джулия Гарнер даже встретилась с самой Анной Сорокиной в исправительном учреждении. Об этом актриса рассказала в интервью The Sunday Times.

Я пришла навестить ее в тюрьме, и она спросила: "Ну, как идут съемки?". Я ответила, что все идет хорошо, и она продолжила: "Как ты меня играешь? Что делаешь с моим персонажем?".

На это актриса даже не знала, что ответить, поэтому просто в точности повторила все сказанное Делви в ее же манере. Девушка долго хохотала и похвалила актрису, сказав, что это смешно. Предвкушаем, что вскоре Гарнер получит множество наград за эту роль.

Гарнер в роли Анны Делви / Фото: kino-teatr.ru

Мы уверены, что творческий путь и все главные "оскароносные" роли Джулии Гарнер еще впереди.

Также напомним, "Аферист из Tinder" намерен вести подкаст или шоу об отношениях.