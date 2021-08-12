Ефремов нарушил обещание данное матери погибшего в ДТП: Так и не понял масштаб горя

Михаил Ефремов обещал матери погибшего купить новый дом / Фото: instagram.com/efremovmfan

Сейчас Михаил Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии в Белгородской области за смертельное ДТП в Москве, в котором он был признан виновным. Авария произошла летом прошлого года, когда Михаил Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения за рулем авто. В результате погиб курьер Сергей Захаров – водитель другой машины , с которой столкнулся внедорожник Ефремова. Актер сейчас пытается добиться смягчения срока и обещал помогать гражданской жене погибшего Ирине Стерховой и его маме Марии Ивановне.

Артист пообещал купить новый дом маме погибшего, но как утверждают адвокаты семьи пострадавшего, Ефремов не сдержал своего обещания.

Дом Марии Ивановны Захаровой стоит, как и прежде: ни с какими предложениями о помощи никто к ней не приезжал, – сказал адвокат семьи kp.ru.

Михаил Ефремов / Фото: Getty Images

Кроме этого актер обещал выплатить компенсацию гражданской супруге погибшего, но и этого не сделал.

Ирина Стерхова, не получив денег от Ефремова, терроризирует судами несчастную вдову, для которой этот ад не может закончиться даже спустя год после трагедии. К сожалению, Михаил Ефремов так и не понял масштаб горя, которое произошло из-за того ДТП, – отметил авдокат.

Напомним, Михаил Ефремов впервые после ДТП пообщался с журналистами.

Кто из звезд чуть не погиб в ДТП – смотрите в сюжете:

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