Екатерина Репяхова пережила с сыном ад в Турции: К нам относились, как к скотам

Екатерину Репяхову с сыном не хотели пускать в самолет / Фото: instagram.com/repyahovakate

На днях Екатерина Репяхова с сыном Мишей отправилась в Европу. Сначала они были в Закарпатье, а затем оказались в Германии. Однако и это еще не конечный пункт путешествия. Жена Павлика пока не говорит, куда именно она с сыном следует, однако делится с фанатами подробностями.

Впоследствии Репяхова вышла на связь из аэропорта Стамбула и сообщила, что ее с сыном не хотели пускать в самолет во время очередного полета. Поэтому Екатерина была очень зла на турецкую авиакомпанию.

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Скриншот Instastories

Мы пережили ад. Мой ребенок в жизни столько не плакал. Нас не хотели сажать на самолет прямо по своей тупости. И относились к нам, как к скотам. И им пофиг, что в нашей стране война и мы с ребёнком. Турки!, – высказалась Репяхова.

Скриншот Instastories

Жена Павлика объяснила, что они летят с визами беженцев. Однако, в турецкой авиакомпании "такой не видели никогда, поэтому на посадке в самолет, они сказали идти в офис и там все выяснять".

Скриншот Instastories

В огромном аэропорту Стамбула куда-то мы должны были бежать после пересадки, когда мало времени. И это не помогло. Они не желали нас сажать. Я кричала, просила разберитесь. А они не хотели разбираться. Это ад, – отметила Катя.

Репяховой даже "пришлось поднять очень сильный скандал, чтобы кто-то на них обратил внимание". В конце концов, блогерше удалось попасть на борт самолета.

Скриншот Instastories

Раньше MamaRika рассказывала о непростом пути, который она преодолела, чтобы спасти семимесячного сына и оказаться в безопасности.

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