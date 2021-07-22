Экс-невеста Кличко засветилась в компании бойфренда, который избивал ее и сидел за это в тюрьме

Отношения Хаден Паннеттьери с ее бывшим парнем долгое время обсуждали западные СМИ и поклонники актрисы. Теперь парочка, похоже, решила наладить отношения

Хаден Панеттьери снова встретилась с бывшим парнем, который отбывал срок за ее избиение / Фото: Getty Images

Хайден Паннетьери, которая ранее была замечена в компании американского шоумена, на этот раз засветилась в компании бывшего, который ее избивал – Брайана Хикерсона. Как утверждает сам Брайан, между ними с экс-невестой Владимира Кличко нет романтических отношений.

Просто уточню – я пил пиво, а Хайден не пила. Мы сходили в новый ресторан в Техаче. Как парень с юга, я большой фанат кантри музыки, поэтом да, мы танцевали, – заявил Хикерсон изданию Е! News.

Хикерсон добавил, что он и Панеттьери "не вместе", но работают над тем, чтобы восстановить "дружеские отношения".

У нас долгая история, и первый шаг в моем исцелении — это возмещение ущерба. И Хайден была достаточно любезна, чтобы позволить мне это сделать, – заявил Брайан.

Хейден Панеттьер с бойфрендом Брайаном Хикерсоном / Фото: Getty Images

По словам источников из окружения Хайден, что она готова простить Брайана, но не собирается заводить с ним романтические отношения. Сейчас она занята воспитанием своей шестилетней дочки Кайи от Владимира Кличко.

Напомним, что Хайден и Брайан начали встречаться в 2018 году. В 2019 году Хикерсон впервые серьезно избил актрису. Тогда Паннетьери простила возлюбленного. Избиения продолжились, и только после этого актриса обратилась в суд. В апреле этого года Брайан получил тюремный срок – он отсидел 45 дней за решеткой. Полиция выдала защитный ордер для Хайден, согласно которому Брайан не мог приближаться к ней в течение пяти лет.

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