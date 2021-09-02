Экс-продюсер Джамалы заявил о манипуляции и шантаже: Мы больше не сотрудничаем

Игорь Тарнопольский и Джамала больше не сотрудничают / Фото: instagram.com/jamalajaaa

На днях все стали обсуждать пропажу клипов Джамалы на ее официальном YouTube-канале. СМИ связали это с тем, что Игорь Тарнопольский, теперь уже экс-продюсер артистки, якобы скрыл либо удалил все видео. Однако это не так.

Публично ни Джамала, ни Тарнопольский не сообщали о прекращении сотрудничества, а представители артистки отказывались комментировать ситуацию. Позже выяснилось, что Джамала и Игорь, которые работали вместе 11 лет, не сотрудничают уже в течение трех месяцев. Об этом Тарнопольский сообщил в интервью изданию СЛУХ.

Как утверждает продюсер и директор Enjoy! Records, Джамала прекратила сотрудничать с ним без объяснений причин и сейчас не хочет даже встречаться с ним лично.

Мы действительно больше не сотрудничаем. О разрыве она сообщила мне лично, в присутствии мужа, не объяснив причин. Через некоторое время мои контакты были заменены на официальных ресурсах певицы. Сейчас новый менеджмент, я так понимаю, пытается разобраться в том, как работает музыкальная индустрия, – сказал Тарнопольский.

На YouTube-канале Джамалы пропали все ее новые клипы / Фото: instagram.com/jamalajaaa

По словам Тарнопольского, он готов решить проблему мирным путем, а сообщения о том, что якобы он удалил или скрыл все видео с канала артистки, продюсер называет "манипуляцией".

Красиво хлопнуть дверью всегда проще. Закрыть все дела и обязательства по контрактам намного сложнее. Манипуляция и шантаж в публичной сфере – это непрофессионально, поскольку все стороны знают, какие есть варианты решения ситуации, в которой мы все оказались, – объяснил Тарнопольский.

Что будет с клипами и почему они пропали?

По словам продюсера, клипы на канале Джамалы пропали по той причине, что были ограничены права доступа в связи с верификацией авторов. Авторами в данном случае выступает много людей, то есть абсолютно все, кто принимал участие в создании клипов – именно они должны дать согласие на передачу авторских прав.

По словам продюсера, лишь недавно "были обнаружили пробелы в пакете документов на видеоработы" и сейчас эти проблемы решаются.

Отметим также, что права на песни и клипы Джамалы принадлежат Enjoy! Records.

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Смотрите интервью Джамалы в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина":