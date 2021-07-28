Экс-солистка группы Блестящие ответила, почему Шепелев разорвал с ней связь после смерти Фриске

Певица Ольга Орлова была близкой подругой Жанны Фриске, которая умерла от рака шесть лет назад. С тех пор общение артистки с экс-супругом Фриске и ее сыном прекратилось

Дмитрий Шепелев прекратил общение с солисткой "Блестящие" Ольгой Орловой / Фото: instagram.com/dmitryshepelev, instagram.com/olgaorlova1311

Бывший супруг покойной певицы Жанны Фриске, шоумен Дмитрий Шепелев, который раньше показал лицо своего сына Платона, прекратил общение с Ольгой Орловой много лет назад. В какой-то момент, по словам бывшей солистки группы "Блестящие", шоумен перестал ей отвечать на сообщения. Более того, Шепелев не позволяет Ольге видеться с Платоном, хотя она является его крестной мамой. Артистка призналась, что очень хотела бы иногда видеться с крестником, но в то же время понимает, почему шоумен так поступил.

В интервью, которое вышло на YouTube-канале FAMETIME TV Ольга Орлова объяснила поступок Дмитрия Шепелева тем, что он просто захотел стереть из памяти воспоминания из прошлого. Они для него очень болезненные.

Я думаю, что я ассоциируюсь у Димы с тем временем, которое он не хочет вспоминать. Я думаю, что он решил все то, что было связано с Жанной, вычеркнуть из текущих дней, – сказала бывшая солистка "Блестящих".

В то же время певица считает, что в любой ситуации всегда есть две правды и нужно уметь договариваться. Певица вспомнила, что после ухода Жанны Фриске началась некрасивая история и сплетни.

Я считаю, что моя Жанна не заслужила, чтобы эта грязь была после ее ухода. Но случилось, как случилось. В любом случае, я очень бы хотела, чтобы Дима разрешил мне хотя бы раз в полгода при нем просто попить чай в кафе с Платоном, потому что я его крестная мама. Для меня это очень важно, – поделилась Ольга.

Затем певица добавила, что не в силах повлиять на решение бывшего супруга Фриске. В прошлом году Ольга попросила у Дмитрия разрешения встретиться с его сыном, но получила отказ.

Напомним, что российская певица Жанна Фриске ушла из жизни 16 июня 2015 года. Она много лет боролась с раком головного мозга.

Дружба Ольги Орловой и Жанны Фриске длилась более 20 лет и, отчасти, была уникальной, ведь в шоу-бизе зачастую царит конкуренция. Во время болезни Ольга Орлова старалась во всем поддерживать подругу и была в кругу самых близких людей, которые находились рядом с ней в тот период.

Ранее Дмитрий Шепелев в день рождения Фриске поделился редким фото сына певицы.