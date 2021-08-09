Экс-супруг Ани Лорак впервые за долгое время появился на публике со своей девушкой (фото)

Экс-супруг Ани Лорак вышел в свет своей девушкой Лилией / Фото: instagram.com/muratnalca
Экс-супруг Ани Лорак бизнесмен Мурат Налчаджиоглу впервые за долгое время опубликовал новое фото со своей девушкой Лилией. Последний раз пара делилась совместными снимками еще зимой, но потом в Сети ходили слухи о расставании Лилии и Мурата. Они их не подтверждали, но и не опровергали.
Пара вместе впервые за долгое время вышла в свет. Мурат и Лилия посетили свадьбу друзей. У себя в InstaStories Мурат поделился фото с возлюбленной.
К слову, слухи о расставании Лилии и Мурата появились после совместных фото и видео бизнесмена с Ани Лорак.
Почему в Сети говорили, что Ани Лорак вернулась к бывшему супругу:
В этом году Мурат и Ани Лорак появились на одном из светских мероприятий в Москве. Спустя время экс-супруги вместе были на вечеринке Филиппа Киркорова.
Ани Лорак с бывшим мужем Муратом и дочкой Софией / Фото: Instagram
Затем в Сети заговорили о совместном отдыхе Ани Лорак и Мурата с дочкой Софией в Турции. Поводом для слухов стали фото с одной и той же локации.
Чуть позже Мурат посетил концерт Ани Лорак в одном из загородных комплексов Москвы. Ранее бизнесмена после развода с певицей не замечали на концертах экс-супруги.
Кто из звезд хранит подарки бывших – смотрите в сюжете:
Другие новости по теме:
- Ани Лорак рассказала о разговоре с Муратом Налчаджиоглу после попавшего в Сеть видео с изменой.
- Экс-супруг Ани Лорак впервые прокомментировал развод с певицей.
Новости на эту же тему: