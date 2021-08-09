Экс-супруг Ани Лорак впервые за долгое время появился на публике со своей девушкой (фото)

Некоторое время в Сети обсуждали расставание Мурата и Лилии, но это все оказалось слухами. Пара вместе посетила свадьбу друзей

Экс-супруг Ани Лорак вышел в свет своей девушкой Лилией / Фото: instagram.com/muratnalca

Экс-супруг Ани Лорак бизнесмен Мурат Налчаджиоглу впервые за долгое время опубликовал новое фото со своей девушкой Лилией. Последний раз пара делилась совместными снимками еще зимой, но потом в Сети ходили слухи о расставании Лилии и Мурата. Они их не подтверждали, но и не опровергали.

Пара вместе впервые за долгое время вышла в свет. Мурат и Лилия посетили свадьбу друзей. У себя в InstaStories Мурат поделился фото с возлюбленной.

К слову, слухи о расставании Лилии и Мурата появились после совместных фото и видео бизнесмена с Ани Лорак.

Почему в Сети говорили, что Ани Лорак вернулась к бывшему супругу:

В этом году Мурат и Ани Лорак появились на одном из светских мероприятий в Москве. Спустя время экс-супруги вместе были на вечеринке Филиппа Киркорова.

Ани Лорак с бывшим мужем Муратом и дочкой Софией / Фото: Instagram Реклама

Затем в Сети заговорили о совместном отдыхе Ани Лорак и Мурата с дочкой Софией в Турции. Поводом для слухов стали фото с одной и той же локации.

Чуть позже Мурат посетил концерт Ани Лорак в одном из загородных комплексов Москвы. Ранее бизнесмена после развода с певицей не замечали на концертах экс-супруги.

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