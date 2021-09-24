Экс-супруг Ани Лорак женится: что известно о его возлюбленной

Что известно о невесте Мурата Налчаджиоглу / Фото: instagram.com/muratnalca, instagram.com/__l_i_l_i_a___

Несмотря на все слухи о воссоединении с Ани Лорак, Мурат все-таки обрел новое счастье и позвал под венец девушку по имени Лилия. В нашем материале узнайте больше о будущей супруге Мурата Налчаджиоглу.

Известно, что девушке 25 лет. С Муратом они встречаются уже больше года. Пару видели вместе на отдыхе, а в прошлом году Налчаджиоглу впервые представил свою избранницу на одном из мероприятий.

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Мурат Налчаджиоглу его новая девушка Лилия / Фото: vklybe.tv/kiev

В Instagram указано, что девушка работает визажистом. В соцсети Лилия публикует фото из салона красоты.

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Лилия, невеста Мурата Налчаджиоглу / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

У Лилии также есть маленькая дочь – девочку зовут Александра, и она, как пишут подписчики девушки, как две капли воды похожа на свою мать.

Невеста Мурата Налчаджиоглу, Лилия, с дочерью Александрой / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

В Instagram Лилии постит фото из повседневной жизни, а также кадры из путешествий. Часто – из Турции, откуда родом экс-супруг Ани Лорак.

Невеста экс-супруга Ани Лорак любит путешествовать / Фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Известно, что Лилия и Мурат расставались на некоторое время, но позже пара вновь начала встречаться. И уже сейчас Лилия получила от возлюбленного заветное кольцо и предложение выйти замуж. Радостной новость девушка поделилась со своими подписчиками в Instagram.

Экс-супруг Ани Лорак сделал предложение своей девушки Лилии / Фото: скриншот

Почему ходили слухи о воссоединении Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу

Догадки о том, что Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу вместе, не подтвердились. Но ранее поклонники думали, что экс-супруги помирились. Вот несколько причин:

В этом году Мурат и Ани Лорак появились на одном из светских мероприятий в Москве . Спустя время экс-супруги вместе были на вечеринке Филиппа Киркорова.

. Спустя время экс-супруги вместе были на вечеринке Филиппа Киркорова. Затем в Сети заговорили о совместном отдыхе Ани Лорак и Мурата с дочкой Софией в Турции. Поводом для слухов стали фото с одной и той же локации.

Чуть позже Мурат посетил концерт Ани Лорак в одном из загородных комплексов Москвы. Ранее бизнесмена после развода с певицей не замечали на концертах экс-супруги.

Ани Лорак с бывшим супругом / Фото: instagram.com/anilorak_fan_team/

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