Экс-супруг Лорак отдыхает в Буковеле с невестой и дочкой (фото)

Бывший супруг Ани Лорак показал новые фото с дочкой и невестой / Фото: instagram.com/muratnalca

10-летняя София, которая живет с мамой в Москве, продолжает проводить время с отцом в Украине. Мурат Налчаджиоглу делится в InstaStories фото с первого семейного отдыха в Буковеле.

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Не забывает Мурат опубликовать совместное селфи и со своей невестой Лилией.

Реклама

Скриншот: Instagram

К слову, Лилия у себя в Instagram тоже активно делится фото с отдыха. Похоже, невесте Мурата удалось найти отношения с его дочкой.

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Напомним, Мурат Налчаджиоглу месяц назад сделал предложение своей возлюбленной Лилии. Об отношениях пары почти нет информации. Известно, что Мурат и Лилия начали встречаться в июне прошлого года. Девушка работает визажистом в столице, у нее есть дочь от предыдущих отношений.

Некоторое время ходили слухи о расставании пары, так как Лилия и Мурат удалили совместные фото, а бизнесмена все чаще замечали в компании Ани Лорак.

Реклама

Другие новости о звездах: