Экс-супруга DZIDZIO пришла на премьеру его фильма "Де гроші"

/ Фото: instagram.com/slavia_official

Среди гостей допремьерного показа была и экс-супруга DZIDZIO певица SLAVIA. Пара рассталась мирно, появление певицы на мероприятии тому доказательство.

Экс-супруга певца у себя в Instagram поделилась фото с допремьерного показа комедии.

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Скриншот: Instagram

Что известно о браке DZIDZIO и SLAVIA

Михаил и Ярослава познакомились в студенческие годы. Вместе начинали музыкальную карьеру – пели в одной группе "Друзі". Но все изменилось, по словам Ярославы, после появления нового проекта – DZIDZIO.

DZIDZIO и SLAVIA / Фото: Instagram

Как признавалась экс-супруга DZIDZIO, он не хотел, чтобы в их семье были две звезды и не поддерживал ее желание быть артисткой. Также SLAVIA обвиняла DZIDZIO в нежелании иметь детей и намекала на его измены.

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Слухи о том, что Дзидзьо и SLAVIA разводятся, появились этой весной. Вместе пара прожила 20 лет, восемь из которых – в браке. По словам артистов, они расстались мирно.

DZIDZIO в программе "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина" по будням, признался, что купил бывшей супруге недвижимость.

Это очень красивая квартира, выходишь и видно озеро. Квартира 150 квадратных метров. И я отдаю ее Ярославе. Сейчас я сам, на самом деле мы друг друга любим, уважаем и это главное. Не потому, что это в трендах. Я нигде ничего плохого о Славии не говорил и не буду, – отметил Михаил Хома в интервью.

О чем комедия "Де гроші"

По сюжету пианист-авантюрист Миша, чтобы найти деньги на освобождение друга из-под ареста, устраивается работать к старой хозяйке таинственного дома-квеста. Миша не знает, что вопрос "Где деньги?" интересует не только его. Все в этом доме ищут деньги.

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Посмотреть комедию можно будет уже с 21 октября в кино

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