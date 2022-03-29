Украинцы меняют мир: Эктор Хименес-Браво после 12 лет жизни в Украине озвучил свои выводы о нации

Знаменитый шеф-повар восхитился украинцами / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Знаменитый шеф-повар Эктор Хименес-Браво – один из тех, кто продолжает помогать украинцам приближать победу над рашистами. И на своей странице в инстаграм он поделился выводами, к которым пришел за 12 лет жизни в Украине.

После следующих слов именитого шеф-повара хочется творить!

Реклама

Что я узнал про украинцев за 12 лет жизни в этой стране?

Очень воспитанные и трудолюбивые люди

Их объединяет что-то большее чем язык, история, цвет кожи и территория

Украинец – это дух.

Украинцы не мальчики для битья, которые попадались России все эти десятки лет

Украина – маленькая страна относительно России

Украинцы – великая нация

Украинец остаётся украинцем не смотря на то, где сейчас живет. Поэтому мы получили такую колоссальную поддержку мира

Украинцы – образованные

Они есть в каждой стране на высоких постах

Украинцы – это работящие пчёлы, которые в нужный момент объединяются и становится воинами

Они и до войны были волевыми и сильными

Но война их так сплотила, что этим вдохновляется весь мир

Не каждая страна Европы имеет такой дух на генетическом уровне.

Украинцы сегодня творят историю мира, которую люди по всему миру будут изучать в школах и университетах

Украинцы сегодня меняют мир. И бороться за мир во всем мире.

Украинцы – я горд, что живу с вами эти 12 лет и пропитался вашим духом.

Я никогда не буду прежним

Я восхищён

Я горжусь

Я колумбиец, который стал украинцем по духу

Я буду биться с вами до конца

Я благодарен, что имею такую честь стоять сегодня с вами

Спасибо вам за это?

А как бы вы описали себя?

На фото ниже Эктор, который действительно стал украинцем по духу.

Не секрет, что известный кулинар Эктор Хименес-Браво также присоединился к поддержке и помощи Украины. За несколько дней до начала российского вторжения он улетел в отпуск в Колумбию. Там он планировал месяц отдыхать вместе с мамой. Однако война все изменила. Он вернулся в Украину. Сейчас Эктор активно помогает беженцам, а также с командой в своих ресторанах готовит для нужд ВСУ, теробороны, больниц, людей в бомбоубежищах и не только.

Реклама

Также сейчас обсуждают: Станислав Боклан жестко "проехался" по артистам-путинистам.

Реклама

Напоминаем, вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!