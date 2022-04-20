Эктор Хименес-Браво высказался о российских звездах: какая страна, такая и элита

Колумбиец Эктор Хименес-Браво уже давно живет и работает в Украине, а в интервью сайту "Сегодня" шеф-повар признался, что полностью ощущает себя украинцем и готов отстаивать интересы страны.

Помимо волонтерской деятельности, Эктор ведет информационную войну против российской пропаганды в социальных сетях.

Реклама

В своем Instagram кулинар высказал свое мнение о российских звездах, которые поддержали или умолчали войну в Украине.

Узнаваемость – это ответственность! Хотел стать звездой? Стал? Будь добр неси ответственность, ты лидер мнений. Или ты ещё этого не понял? Это твоя обязанность перед аудиторией, – написал шеф. – Что случилось с элитой русского народа? Бояться или не хватает мозгов понять?

По мнению Хименес-Браво, сейчас все элита в РФ делится на три типа: первые те, кто прогнулся под власть и в страхе молчат, вторые – жалкие пропагандисты, третьи – те, кто до сих пор не понял, что происходит на самом деле.

Элитам нельзя молчать. Они должны объяснить людям, что нападать на чужую страну, бомбить города, насиловать и убивать мирных жителей – это полное дно цивилизации. Это скотство. Даже не знаю, что хуже из этого всего. Быть тупым, продажным или с**куном? В любом случае, они все понесут ответственность. Кто-то уже, кому-то ещё предстоит понять цену своего молчания или поддержки войны. Какая страна, такая и элита... – отметил Эктор.

Реклама

Ранее в эксклюзивном интервью Никита Добрынин рассказал о службе в территориальной обороне.

Напомним, что вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!