Елена Кравец объяснила, почему снималась в шоу с поломанной ногой

В начале июля актриса Елена Кравец получила травму дома. Несмотря на перелом, она не отказалась от работы и снималась в популярном шоу с поломанной ногой

Елена Кравец снималась в шоу с поломанной ногой / Фото: instagram.com/lennykravets

Популярная ведущая и актриса Елена Кравец запуталась в собственных штанах и ударилась о косяк двери. В результате этого она сломала ногу. Но травма не заставила звезду отказаться от работы – Кравец приняла участие в съемках популярного шоу.

По словам Елены, уже несколько раз она пропускала съемки по разным причинам. Поломанная нога могла стать одной из таких, но Кравец решила не бросать работу.

В прошлом году у меня был ковид, они снимали без меня, пять лет назад у меня была двойня, они снимали без меня. Ну что же такое, что же ты за актриса такая? Я еще никогда так не чувствовала себя, никогда не выходила на костылях на сцену, – поделилась артистка в программе "Светская жизнь".

Она отметила, что в коляске ее персонаж уже появлялся на сцене – это была Юлия Тимошенко, но на костылях – нет. "Все когда-то бывает впервые и, дай Бог, в последний раз", – резюмировала Елена Кравец.

Елена Кравец выступала с поломанной ногой. Фото: кадр из видео

К слову, у Кравец перелом плюсневой кости. Травму артистка получила даже не в результате падение, а из-за удара.

Я запуталась в собственных широких шелковых штанах, споткнулась и ударилась о косяк двери. Я даже не упала. Я просто очень сильно ударилась о косяк. Через 15 минут появился отек, нога стала неприятного цвета, – рассказывала телеведущая ранее.

Ранее СМИ показали, как выглядит дом Елены Кравец. В коттеджном поселке, где проживает актриса, всего 17 участков без заборов. Территория надежно охраняется: есть пост на въезде и охрана на набережной.

Смотрите эксклюзивный сюжет о звездах-соседях: