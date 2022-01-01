Елене Кравец – 45! Интервью актрисы о воспитании двойняшек, взрослой дочери, терапии с мужем и уходе из "Женского квартала"

Елене Кравец исполнилось 45 лет / Фото: пресс-служба

Елена Кравец знакома многим как звезда "Вечернего квартала", но в то же время актриса мама троих детей и любящая жена.

В эксклюзивном интервью сайту "Сегодня" Елена Кравец рассказала о том, каково это снова стать мамой спустя 13 лет после первой беременности и построить успешную карьеру на телевидении.

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Поздняя беременность и новый опыт материнства

Сейчас взрослой дочери Елены Кравец Маше уже 18 лет, но в то же время актриса с мужем воспитывают двойняшек, которым всего 4.

Дети Елены Кравец / Фото: instagram.com/lennykravets

Актриса призналась, что порой ей не удается совмещать работу и семейные обязанности, но сохранять баланс между детьми и карьерой она все же пытается. По словам Елены, сейчас она переживает совсем другие ощущения от материнства.

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Это точно по-другому, но в то же время, так же. Было сложнее в плане моего здоровья, поскольку я родила в 39 лет. Можно и позже рожать. Не нужно себя останавливать. Но лично мне было сложновато. Но и в то же время, легко, поскольку были помощники и наглядный пример в виде старшей дочери. Если вот так себя вести и так воспитывать, получаются вот такие дети. Мне понравилось то, что получилось, – с улыбкой рассказывает актриса.

Сейчас, признается актриса, ей удается прочувствовать все прелести воспитания детей, так как первая беременность для нее прошла почти незаметно.

Конечно, многие "навыки" остались. Я вообще не заметила своего первого опыта материнства. Поскольку он был очень стремительным, все быстро менялось. В то время мы переезжали из Кривого Рога в Киев, уходили из КВН и начинали свое дело, – делится Кравец.

Отношения со старшей дочерью

18-летняя Маша уже давно живет отдельно от родителей, причем инициатором переезда девочки в 15 лет стала сама Елена. Тогда молодая мама решила не нагружать дочь заботами о малышах и позволила жить с подружкой на съемной квартире.

Елена Кравец с дочкой Марией / Фото: instagram.com/lennykravets

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Стоит отметить, что такой поступок актрисы негативно не сказался на отношениях с дочерью, а наоборот помог Маше стать более самостоятельной. Хотя, как признается Елена, ощущение того, что дочь слишком быстро повзрослела не покидает ее.

Мне кажется, мы не успели моргнуть, как она уже выросла. С теплотой вспоминаю смешные и трогательные моменты, но она действительно очень быстро выросла и продолжает расти. И я по-прежнему иногда не верю своим глазам, когда вижу свою такую взрослую дочь у нее же в соцсетях, – откровенно рассказывает телезвезда.

В домашней обстановке в гостях у родителей Маша все равно остается для Елены и ее мужа маленькой девочкой, говорит Кравец.

Сейчас у Елены и Маши очень близкие и дружеские отношения. Мама старается всячески поддерживать дочь даже в самых смелых экспериментах. Например, 18-летняя Маша охотно показывает маме новые тату, а Елена и не думает критиковать дочь.

Как раз самое время для экспериментов, – уверяет звездная мама. – Лучше попробовать все сейчас, когда это выглядит стильно, молодёжно, круто, необычно. Позже это уже будет смешно. Это же ее тело и ей с этими татуировками жить. У нее есть своя голова на плечах.

Маша Кравец / Фото: www.instagram.com/ma_kravets

Елена признается, что у них с дочкой очень доверительные отношения, но она старается все же сохранять дистанцию и не нарушать личные границы Маши.

Думаю, у каждого человека есть свои секреты. Маша делится тем, чем хочется делится. И я "захожу" только туда, куда она меня пускает. Приоткрыла дверь в эту тему – мы туда пошли, – говорит актриса.

То же касается и отношений Марии с парнями. Елена говорит, что как мама конечно иногда задет вопросы о том или ином парне, но никаких советов без просьбы дочери не дает.

Любовь спустя 20 лет брака и семейная терапия

Отношения Елены и ее мужа Сергея начались еще в совсем юном возрасте. Вместе супруги прошли долгий путь и оба сумели построить успешную карьеру и достичь немалых результатов.

Это очень интересно – наблюдать, как твой любимый человек меняется, взрослеет, вы вместе проходите кризисы, трансформируетесь, происходит внутреннее и внешнее преобразование. Мне это нравится, – поделилась с нами Елена.

Свадебное фото, сделанное 17 лет назад / Фото: Instagram

За все время вместе, а это уже больше 20 лет, супруги переживали разные периоды и даже чуть не развелись, но всегда находили выход из ситуации. Елена говорит, что искра в отношениях с мужем есть до сих пор, благодаря совместным усилиям.

Помогают разговоры, внутренняя работа над собой, местная терапия. Есть метод эмоционально-фокусированной терапии, разработанной для пар, которые находятся в долгом браке и столкнулись с кризисом. У нас был такой опыт и это крутая штука. Это перезагрузка и переосмысление, – говорит актриса.

Но главный секрет, по словам Кравец, в том, что оба супруга хотят быть вместе и стараются друг для друга.

Почему Кравец ушла из "Женского квартала"?

Семья, дети и работа в двух масштабных проектах – график у Елены был очень насыщенный. Справляться с такой нагрузкой актрисе помогало планирование и те эмоции, которые она получала на площадке.

Эмоциональное и физическое истощение было, но в то же время, ты получаешь свою долю реализации. С девочками одно электричество, с мальчиками – другое, – вспоминает Елена.

Однако, со временем Елене все же пришлось покинуть одно из шоу. Многие посчитали, что в коллективе "Женского квартала" произошел скандал, именно поэтому Кравец покинула проект, но актриса уверяет, что это не так.

В какой-то момент мне стало тяжело и это начало отражаться на моем здоровье, поэтому я приняла решение покинуть "Женский Квартал", – рассказала Кравец.

По словам Кравец, отношения в коллективе были и остаются прекрасными и все мифы о ссорах между девочками она опровергает.

Сейчас Елена Кравец продолжает играть на сцене вместе с "Вечерним кварталом" и радовать публику своими яркими и смешными номерами.

Елена Кравец на сцене "Вечернего квартала" / Фото: пресс-служба

Юбилей в новогоднюю ночь

С датой дня рождения Елене Кравец повезло так повезло, актриса отмечает свой 45-летний юбилей сразу после боя курантов.

Актрисе часто приходилось встречать свой праздник на сцене, но в этом году день рождения телезвезды прошел в камерной семейной обстановке.

У нас не будет большой гулянки. Скорее всего, камерная атмосфера в близком кругу. 31 декабря мы будем с "Вечерним Кварталом" в Одессе на мероприятии, а потом сразу поеду в Киев. Так что на день рождения уже буду дома, – рассказала перед днем рождения Елена.

Кстати, по словам актрисы, коллеги по "кварталу" всегда поздравляют ее с праздником, а на сцене она получает огромное количество букетов. Присоединяются к поздравлениям и старые друзья Кравец – семья Зеленских.

Елена Кравец с коллегами / Фото: пресс-служба

Раньше, как говорит Кравец, она мечтала о том, чтобы ее день рождения был в другое время года или в другой день, но сейчас довольна тем, как распорядилась судьба.

Иногда думала, что было бы классно родиться летом. Это другой формат вечеринок. Но на самом деле, все вовремя. У меня такая красивая дата – 01.01, – говорит актриса.

Елена признается, что в душе ей по-прежнему 38 лет. Однако, вынести истины к 45-летнему юбилею Кравец все же успела.