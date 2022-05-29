Елену Ваенгу не хотят видеть в Израиле – концерты фанатки Путина резко отменили

В Израиле отменили концерты Елены Ваенги / Фото: Скриншот из видео

Звезды российского шоубиза, которые замалчивают войну в Украине ради карьеры или же поклоняются кровавому режиму Путина, расплачиваются за свою позицию "вне политики". Недавно стало известно, что выступления стендап-комика Нурлана Сабурова запретили на его родине – в Казахстане.

Теперь появилась еще одна информация – об отмене концертов рашистской певицы Елены Ваенги в израильских городах. С 31 мая по 4 июня певица должна была дать четыре концерта, но что-то пошло не так.

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Активисты обращались с требованием к концертным площадкам, чтобы эти выступления не состоялись. И как сообщила в Facebook активистка Анна Жарова, их призывы были не напрасны.

Всем причастным спасибо! У нас снова получилось! Концерты Елены Ваенги отменили. Не продюсер, а залы, в которые мы направили письмо с просьбой пересмотреть свое решение! Ваши звонки, письма, репосты сыграли очень важную роль! – написала девушка.

Отметим, что выступления Елены Ваенги перенесены на другие даты, однако на какие именно – неизвестно. Так что есть надежда, что эти гастроли отменили навсегда.

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Когда следующий концерт – неясно, проверить могут только те, кто купил билеты. Но это еще одна наша маленькая победа над российскими пропагандистами! – заявила активистка.

Елена Ваенга и ее позиция

45-летняя российская певица – настоящий прислужник президента-диктатора. Раньше в интервью Ксении Собчак Ваенга признавалась, что молится за его здоровье и боится, что с ним что-нибудь случится.

Скриншот YouTube

Я очень боюсь, что с ним что-нибудь случится. Я животным страхом этого боюсь. Мне нужен только он. Никто не может быть таким. Он очень силен, я с ним не боюсь. Если его не станет, я не знаю, что будет с моей страной. И я молилась за своего президента как за близкого человека, – говорила путинистка.

Отметим, пока в цивилизованных странах отменяют концерты пропутинских артистов, в России сознательные знаменитости сами отказываются выступать. В частности, певица Тамара Гвердцители отменила гастроли на ближайшие полгода и уехала в Грузию.