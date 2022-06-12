Елизавета II на престоле 70 лет: сколько дней должно пройти, чтобы королева побила мировой рекорд?

Сколько дней нужно править Елизавете II, чтобы побить мировой рекорд / Фото: Getty Images

По состоянию на сегодняшний день (12 июня) королева официально правит в течение того же периода времени, что и второй по продолжительности правящий монарх суверенного государства Пхумипон Адульядет из Таиланда. Провозглашенный королем Пхумипоном Великим в 1980-х годах, он правил страной Юго-Восточной Азии 70 лет и 126 дней. Но Ее Величеству нужно немного подождать, прежде чем она станет самым долго правящим монарх всех времен, пишет Express.co.uk.

Когда королева станет самым долго правящим монархом?

Самым долго правящим монархом всех времен был король Франции Людовик XIV, правивший с 1643 по 1715 год. Людовик правил в общей сложности 72 года и 110 дней — всего 26 407 дней.

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Пхумипон Адульядет из Таиланда правил в общей сложности 25 694 дня.

На данный момент королева правит 25 694 дня (по состоянию на 12 июня 2022 года), поэтому осталось 713 дней до того момента, когда Ее Величество побьет рекорд, установленный французским королем.

Известно, что правление королевы Елизаветы II началось, когда ей было всего 25 лет, но король Людовик XIV начал свое правление в очень молодом возрасте – ему было всего четыре года.

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Ранее в этом году королева стала третьим по продолжительности правящим монархом всех времен, когда она побила рекорд Иоганна II, принца Лихтенштейна, правившего 25 658 дней (70 лет и 91 день).

Елизавета II побьет мировой рекорд через 713 дней / Фото: Getty Images

Напомним, в этом году Елизавета II отпраздновала Платиновый юбилей – 70 лет на престоле. Британцы отмечали это особую дату в течение четырех дней, устраивая различные мероприятия в честь королевы. По такому особому поводу в Британию прибыли принц Гарри и Меган Маркл, которые вот уже два года живут в США.

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Главной звездой Платинового юбилея королевы стал ее правнук – младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон – принц Луи.