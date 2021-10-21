Елизавета II отменила официальный визит впервые за 15 лет

Королева Елизавета II отменила официальные мероприятия по настоянию врачей / Фото: Getty Images
Елизавете II необходим многодневный отдых. Причина не уточняется. Об этом пишет CNN.
Королева неохотно приняла совет врача отдохнуть в течение следующих нескольких дней. Ее Величество пребывает в хорошем настроении и разочарована тем, что не сможет посетить Северную Ирландию, где она должна была провести ряд мероприятий сегодня и завтра. Королева шлет самые теплые добрые пожелания народу Северной Ирландии и надеется посетить ее в будущем, – прокомментировали в Букингемском дворце.
По информации The Sun, у королевы возникли проблемы с коленом, которое ей оперировали в 2003 году. Напомним, ранее Елизавет II впервые за много лет появилась на публике с тростью.
Отмечается, королева впервые за 15 лет отменила официальные мероприятия.
Недавно сообщалось, что врачи запретили Елизавете II употреблять ее любимый алкоголь - по вечерам она часто пьет сухой мартини или бокал шампанского, говорят инсайдеры.
Причиной этому послужили опасения королевских медиков касательно здоровья Ее Величества, которая в апреле следующего года отпразднует 96 лет.
О самых интересных фактах из биографии Елизаветы II узнайте в этом видео:
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