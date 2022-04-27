Эмбер Херд душевнобольная? Психолог раскрыла диагнозы бывшей Джонни Деппа

У Эмбер Херд обнаружили два расстройства личности

Пока продолжаются скандальные судебные процессы Джонни Деппа и Эмбер Херд, судебный психолог Шеннон Карри, присутствующая на заседаниях, обнаружила у актрисы два расстройства!

Эксперт заявила, что Эмбер страдает пограничными расстройствами личности (ПРЛ), а также истерическими РЛ, сообщает Daily Mail.

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Специалист объяснила, что эти состояния чаще всего наблюдается у людей, которым не хватает внимания и у них эмоциональная нестабильность. В начале отношений они кажутся очень милыми, но потом могут разрушить близкому человеку жизнь.

По словам Шеннон, симптомы таких расстройств могут проявляться через копирование людей, в частности повторение их стиля. Кстати, о последнем моменте заговорили в СМИ после того, когда публика заметила, что Херд появляется на заседаниях в таком же стиле, что и Депп.

Суд экс-пары будет длиться 6 недель / Фото: Getty Images

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Карри объяснила, что Эмбер Херд слишком преувеличила свое посттравматическое стрессовое расстройство после разрыва с Джонни Деппом. Как добавила психолог, пограничное расстройство личности у актрисы выражалось в страхе быть брошенной – в таких случаях люди часто идут на отчаянные шаги.

Кроме того, эксперт добавила, что люди с таким заболеванием очень следят за своей внешностью. Ведь с ее помощью они постоянно ищут уважения в окружении.

Случай Эмбер психолог назвала сложным. Судя по анализу эксперта, Херд показалась ей человеком, способным ударить по больному месту, и что она может быть "очень разрушительной".

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Отметим, раньше Джонни Депп рассказывал в суде, что Эмбер Херд угрожала ему суицидом.