Эштон Кутчер не моет детей и изменяет жене: не самые приятные истории с актером, которые обсуждал весь мир

У Эштона Кутчера сегодня день рождения / Фото: Getty Images, instagram.com/aplusk

В день рождения Эштона Кутчера мы решили поделиться с читателями скандальными историями из жизни голливудского красавчика.

Сейчас Эштон Кутчер – примерный муж и отец: вместе с Милой Кунис они воспитывают двоих детей. Но были в жизни актера страницы, из-за которых его не раз критиковали или делали главным героем таблоидов.

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Эштон Кутчер / Фото: https://www.1zoom.ru/

Актер несколько раз пытался покончить с собой

Из биографии Эштона Кутчера известно, что будучи подростком, он несколько раз хотел свести счеты с жизнью. В Сети есть информация, что одной из таких попыток стал прыжок с балкона больницы, но тогда от последнего шага будущую звезду спас отец. Почему Эштон хотел покончить с собой? Не все знают, но Эштон Кутчер – не единственный ребенок в семье. У него есть старшая сестра по имени Тауша и брат-близнец Майкл, страдающий церебральным параличом и кардиомиопатией. Парню еще в детстве пересадили сердце. Вся семья очень непросто переживала проблемы со здоровьем Майкла, но огромный стресс из-за брата-близнеца были у Эштона. Нестабильное эмоциональное состояние во многом определяло поступки будущего актера.

Эштон Кутчер понес наказание за кражу со взломом

Многие не в курсе, что Эштон Катчер едва не попал в тюрьму. Дело в том, что незадолго до выпуска из последнего класса Эштон проник в свою школу, где был пойман на месте. Ему дали 3 года условно за взлом и попытку кражи, а также 170 часов исправительных работ.

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Эштон Кутчер получил 3 года условно / Фото: https://www.1zoom.ru/

Деми Мур обвинила актера в многочисленных изменах и склонении к групповому сексу

До Милы Кунис, как вы помните, Эштон Кутчер был женат на актрисе Деми Мур. И хотя их отношения со стороны казались идиллией, на самом деле в браке было много проблем. Об этом Деми Мур рассказала в своей автобиографической книге "Наизнанку". Так, на страницах книги звезда призналась, что молодой муж склонил ее к групповому сексу, а затем изменил ей с молодой девушкой в их общем доме. Причем это предательство повторилось вновь. Девушку звали Бритни Джонс. А позже его другой любовницей стала 22-летняя Сара Лиль. Кутчер, к слову, тогда все обвинения в изменах отрицал. Но, по словам Мур, именно многочисленные измены Кутчера, который был младше нее на 15 лет, и стали причиной развода.

Деми Мур / Фото: instagram.com/demimoore/

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Ввиду скандальности обвинений, Эштон Кутчер в Twitter комментировал ситуацию. Ни подтверждать, ни опровергать слова бывшей он не стал, но намекнул, что все это уже не имеет значения.

Я хотел нажать на кнопку, чтобы написать очень язвительный твит, но потом посмотрел на своих сына, дочь и жену, и удалил его.

Эштон, Мила и "антисанитарный" скандал

В прошлом году Мила Кунис и Эштон Кутчер попали в "грязный" скандал, причем в прямом смысле этого слова. Так, пара в одном из подкастов сообщила, что не каждый день они с мужем моют детей. Мотивировала Мила Кунис это тем, что в ее детстве не было горячей воды, поэтому она не каждый день принимала душ.

И когда у меня появились дети, я также не мыла их каждый день. Я не та мама, которая купала новорожденных детей.

А Эштон отметил:

Вот в чем дело: если вы видите на них грязь, помойте их.

Конечно же, после этих слов на пару посыпалась критика. Их критиковали за антисанитарию и странный подход к родительским обязанностям.

Позже пара шутила над ситуацией в Сети.

Вот такие истории из жизни именинника Эштона Кутчера сейчас обсуждают в Сети.

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