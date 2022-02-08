Эстетика нулевых и... "Бойцовского клуба": Роберт Паттинсон снялся для обложки GQ

Новая фотосессия Роберта Паттинсона сейчас у всех на устах / Фото: gq.com

Судя по реакции в Сети, новый фотосет знаменитого британца Роберта Паттинсона стал настоящей информационной бомбой. Перед выходом на экраны нового фильма о Бэтмене знаменитый красавчик снялся для мартовского номера журнала GQ.

Роберт Паттинсон для GQ / Фото: instagram.com/gq

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Паттинсона в новом образе даже сложно узнать / Фото: gq.com

Новая съемка абсолютно в духе нулевых. Артист позирует в ярких цветах, в латексе, в целом в образах с отсылками к киновселенной DC, но и не только.

Фотосессия Роберта в духе нулевых / Фото: gq.com

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Во многом кадры поучились довольно брутальными.

Кому-то этот образ напомнил "Бойцовский клуб" / Фото: gq.com

Роб наносит татуировки, хвастается грилзами, от смазливого вампира Эдварда из "Сумерек" не осталось и следа.

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Эдвард уже не тот :) / Фото: gq.com

Кстати, мнения пользователей Сети разделились. Кому-то образы Паттинсона напомнили Джокера в исполнении Джареда Лето, другим – Горшенева из группы "Король и Шут", Кита Флинта из The Prodigy, а кто-то и вовсе вспомнил про "Бойцовский клуб".

Этот образ артиста вызвал разные ассоциации / Фото: gq.com

Как бы там ни было, а новая фотосессия артиста точно не останется незамеченной.

Новая съемка актера у всех на слуху / Фото: gq.com

Больше о самой съемке смотрите далее в видео.

Напомним, фильм "Бэтмен" — художественный фильм режиссера Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли. Это перезапуск серии фильмов о Бэтмене. Сценарий написали Ривз и Питер Крэйг по комиксам DC о супергерое Бэтмене.

Также на этой неделе появилась в фотосессии Дженнифер Лопес.