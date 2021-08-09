Эта девушка снова будет читать мысли людей через песни

Кадр из сериала «Необыкновенный плейлист Зои» / Фото: NBC
Создатели шоу вели переговоры о продолжении проекта со стриминговым сервисом Peacock, но сделка сорвалась. В итоге было решено, что продолжит съемки платформа Roku. На конец 2021 года уже запланирована премьера 2-часового полнометражного фильма.
В ожидании продолжения этого комедийно-музыкального сериала, можно посмотреть первые два его сезона на сервисе OLL.TV.
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"Необыкновенный плейлист Зои" / Фото: themoviedb.org
По сюжету, во время МРТ головного мозга Зои Харрис (Джейн Леви) происходит землетрясение, аппарат дает сбой и девушка обнаруживает у себя способность слышать мысли и желания людей, но необычным способом: в виде песен или музыкальных номеров. Этот странный и неожиданный дар превращает жизнь Зои в настоящий мюзикл.
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