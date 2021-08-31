Эталонный хайп. Гордон позвал в гости скандального Моргенштерна

Гордон уверен, что интервью с рэп-исполнителем Моргенштерном будет сенсацией / Коллаж "Сегодня"
Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Гордон анонсировал интервью со скандальным рэп-исполнителем Моргенштерном.
"Ну что, поехали? Сегодня в 18:00 по Киеву на ютуб-канале "В гостях у Гордона" в день свадьбы с замечательной девушкой Диларой и ужасный Моргенштерн. Встретились мы в Стамбуле, куда Алишер специально прилетел на своем самолете с многочисленными родственниками и охраной. Такого интервью у меня еще не было", – написал у себя в инстаграме Гордон.
Чем известен в Украине Моргенштерн
Моргенштерну запретили въезд в Украину после того, как он анонсировал несколько концертов здесь в этом году. При этом артист не гастролирует в Крыму. В конце апреля 2020 года 22-летнего Алишера внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. После этого рэпер подал иск в Окружной административный суд города Киева, чтобы ему разрешили въезд в нашу страну.
В 2019 году, в день траура после пожара в Одесском колледже, Моргенштерн устроил громкий концерт в Одессе и негативно высказался о дне траура в городе.
В России в отношении артиста было заведено административное дело о пропаганде наркотиков в его клипах, которые собирают миллионы просмотров на YouTube.
Биография артиста
- Алишер Тагирович Моргенштерн родился 17 февраля 1998 года в Уфе. По национальности он "наполовину русский, наполовину башкир".
- Рэпом он начал увлекаться в школьные годы, а когда ему исполнилось 16 лет, он работал на автомойке, мыл окна, раздавал рекламные листовки на улице и попробовал себя в роли курьера.
- Самый первый клип под названием "Выше облаков" он снял в 2010 году.
- Учился в педагогическом университете, однако был исключен, после того как на практике в школе предложил ученице заняться сексом в туалете и записал это на видео.
- Первую известность получил благодаря пародийным видеороликам в рамках собственного проекта "#ИзиРеп" на YouTube.