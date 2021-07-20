Это фейк: у Go_A прокомментировали совместную песню группы с Maneskin

Поклонники ждут, когда группы выпустят совместный трек, но пока что эта идея лишь в планах у музыкантов

Go_A и Maneskin не записывали совместную композицию - это фейк / Фото: instagram.com/go_a_band, instagram.com/maneskinofficial

В украинских и зарубежных СМИ распространяется информация о том, что Go_A якобы записали совместную песню с победителями "Евровидения-2021", итальянской группой Maneskin.

Мы поинтересовались у Go_A, действительно ли совместная песня уже готова, на что получили отрицательный ответ:

Это фейк, который вышел из-под контроля, – прокомментировали нам представители группы.

Go_A, Украина / Фото: eurovision.tv

Отметим, что многие поклонники Go_A ждут, когда группа запишет совместный трек с Maneskin, так как обе группы очень сдружились на "Евровидении". Итальянцы даже успели выучить припев песни, с которой наша группа выступала на музыкальном состязании. Солист Måneskin Дамиано Давид на пресс-конференции после победы заявил, что Go_A – его любимые участники "Евровидения" в этом году.

Go_A хоть и заняли на конкурсе пятое место, но в сердцах слушателей по всему миру они точно занимают первые позиции. Их трек SHUM взорвал всевозможные чарты и побил несколько рекордов. К примеру, на сервисе Spotify у Go_A уже больше 100 000 тысяч подписчиков и почти 2 миллиона ежемесячных слушателей.

Напомним, Maneskin выпустили провокационный клип на песню I wanna be your slave.

Смотрите выступление Go_A на "Евровидении-2021":