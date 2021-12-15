"Это разрушило мой мозг": Билли Айлиш призналась, что смотрела фильмы для взрослых с 11 лет

Биллий Айлиш призналась, что смотрела много жесткого контента для взрослых / Фото: instagram.com/billieeilish

19-летняя Билли Айлиш, которая в сентябре снялась в откровенной фотосессии для глянца, на шоу Говарда Стерна призналась, что начала смотреть фильмы для взрослых в раннем возрасте.

В 11 лет у американской певицы уже был бойфренд и она хотела понять, как он чувствует себя. По словам Айлиш, она смотрела много "жесткого" контента и только сейчас поняла, как сильно это повлияло на нее.

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Как женщина, я считаю, что порно – это позор! Честно говоря, я смотрела много порно, – призналась певица. – Я думаю, что это действительно разрушило мой мозг и я чувствую себя опустошенной от того, что в моей жизни было так много порно.

Исполнительница заявила, что именно большое количество неприятного контента вызвало у нее проблемы с психическим здоровьем, в частности сонный паралич и ночные кошмары.

Билли призналась, что в какой-то момент она уже не могла смотреть ничего другого, а контент без насилия перестал вызывать у нее интерес. Это повлияло и на сексуальную жизнь девушки.

Первые несколько раз, когда я занималась сексом, я не отказывалась от плохих вещей. Потому что я думала, что это то, что меня должно привлекать, – откровенно сказала Айлиш.

Лишь со временем девушка стала понимать, какое огромное влияние порноиндустрия имеет на общество. По ее мнению в фильмах для взрослых отсутсвует уважение к женщинам, а также пропагандируется нереалистичное отношение к телу.

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Певица заявила, что ни одна женщина и ее половые органы не выглядят в реальности так, как это показывают в подобных фильмах.

Кроме того, Айлиш призналась, что сейчас ей еще сложно строить отношения. Билли заявила, что пока не видит себя в паре с кем-либо.

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