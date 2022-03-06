Филипп Киркоров оставил больного отца в России и уехал за границу

/ Фото: instagram.com/fkirkorov
Похоже, что король российской эстрады решил последовать примеру Аллы Пугачевой, которая улетела из России, и тоже отправился подальше от Москвы.
Однако, как пишут российские Telegram-каналы, 89-летний отец артиста Бедрос Киркоров сейчас находится в больнице. У него во второй раз обнаружили коронавирус.
Кроме того, по словам журналистов, у Киркорова-старшего начались проблемы с сердцем, поэтому его перевели в кардиологическое отделение.
Но похоже, что даже болезнь отца не смогла остановить побег Филиппа Киркорова за границу. По всей видимости, артист не хочет жить в стране с европейскими санкциями и лидером-диктатором, которого сам когда-то поддерживал. Правда, и о войне в Украине Киркоров тоже не говорит.
Не только Киркоров, но и многие другие российские знаменитости продолжают молчать о российском вторжении на территорию Украины.
Но все же напомним, что среди российских звезд оказалось достаточное количество думающих людей.
- Актриса Чулпан Хаматова с коллегами открыто выступила против войны, которую Россия развязала в Украине.
- Российский актер Алексей Панин осуждает действия Путина и стыдится российского паспорта.
- Блогер Ника Белоцерковская открыто поддержала украинцев.
- Жена Сергея Жигунова поддержала украинцев и сказала россиянам, что им лгут каждый день.
- Блогер Юрий Дудь призвал Путина прекратить войну.
- Также София Ротару не стала молчать о вторжении России: По всей Украине идут жестокие бои.