Филипп Киркоров завопил от страха посреди Нью-Йорка – на артиста "напал" питон (видео)

На Филиппа Киркорова в Нью-Йорке "напала" змея / Фото: instagram.com/fkirkorov
Филипп Киркоров, который сделал провокационные фото с MARUV, умеет посмеяться над собой. Ведь ролик, на котором он вопит от испуга, артист сам опубликовал на своей странице в Instagram.
В первой половине видео Филипп ходит по центру Нью-Йорка и снимает полуголых девушек. Похоже, что артист так увлекся незнакомками, что не заметил, как сзади к нему подошел мужчина, который пытался положить огромного питона певцу на плечо. От неожиданности Киркоров вскрикнул и отбежал в сторону.
Нападают прямо на улицах, – подписал публикацию Киркоров.
Поклонники и коллеги Киркорова оценили позитивное видео артиста в комментариях:
- Ах, сколько от вас позитива. Самое классное – это живые реакции и вот такого, искреннего, настоящего, живого озорника мы и любим.
- Кайфует звезда наша, невозможно не улыбаться.
- Здорово и страшно одновременно! Не бойтесь, и не таких змей перешагивали! Вы с нами, мы с вами!
- Лучшая реакция!
- Я тоже так змей боюсь, я бы умер.
- Это реально страшно!
Напомним, Филипп Киркоров поддержал MELOVIN, который ранее признался в своей бисексуальности.
И если змеи – это вполне обоснованный и "осязаемый" страх, то сглаз – нечто эфемерное. Тем не менее, есть много людей, которые боятся сглазов как огня, а звезды – не исключение. Смотрите видеосюжет об этом:
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