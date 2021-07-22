Фото до и после: Соломия Витвицкая показала, как визажисты скрыли ее синяки после аварии

Известная украинская телеведущая показала поклонникам магию работы визажистов. Причина у звезды была особенная – всего неделю назад она попала в аварию

Соломия Витвицкая показала, как загримировали ее гематомы после аварии / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

После ДТП, в котором Соломия Витвицкая ударилась головой о сиденье, телеведущая уже успела вернуться к работе. Знаменитость сделала несколько фото до и после работы визажистов, благодаря которым в эфире ее лицо выглядело без синяков.

В последнее время звезды часто показывают свою жизнь без фильтров, несмотря на порой трудные обстоятельства. Демонстрация жизни такой, какая она есть, переросла в глобальный тренд, который влияет на соцсети и индустрию красоты. В подтверждение этому смотрите, как украинки не боятся показать свою естественную красоту и позируют без макияжа.

Фотографиями Соломия поделилась в своем Instagram-аккаунте. Телеведущая смело показала откровенное селфи без макияжа, на котором видны большие синяки под глазами. Дело в том, что из-за аварии Соломия Витвицкая получила шишку на лбу, которая, как и предупреждал врач, опустилась вниз, прямо в область глаз. Но звезда с юмором отнеслась к этим не самым приятным последствиям.

А мой любимый ваш комментарий под Сторис с синяками: "природа так очистилась, что теперь панды гуляют по городу", – написала Соломия.

Соломия Витвицкая показала, как ее загримировали после аварии / Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Телеведущая также рассказала, что после ДТП ей сделали КТ, сканирование и МРТ. У нее не обнаружили никаких внутренних повреждений. Сейчас Соломия Витвицкая чувствует себя хорошо, но у ее подруги, которая попала вместе с ней в аварию, все не так позитивно.

Подозрение перелома ноги таки остается. Ждем, чтобы немного сошел сильный отек и можно было тщательно дообследовать. Верим в лучшее! – написала Соломия.

Смотрите, какие звезды едва не погибли в страшных авариях:

Ранее Соломия Витвицкая назвала Кузьму Скрябина своим лучшим соведущим.