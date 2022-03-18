Фото топлес не будет? Бритни Спирс удалила аккаунт в Instagram

Бритни Спирс удалила аккаунт в Instagram / Фото: instagram.com/britneyspears
Пока российские знаменитости крайне обеспокоены блокировкой Instagram в россии, американка Бритни Спирс решила удалить свой аккаунт вполне осознанно.
Сегодня многомиллионная аудитория поп-дивы заменила ее пропажу из Сети, что очень обеспокоило верных фанатов исполнительницы. Сейчас Instagram-аккаунт Спирс удален.
Что же стало причиной такого решения певицы неизвестно. Однако накануне Бритни опубликовала неоднозначный пост, котором заявила, что больше не хочет получать любовь от других.
Люди любят тебя! А? Я не хочу, чтобы меня любили. Я хочу, чтобы меня боялись! Из-за того, что меня любят и я хорошая, мной воспользовались, так что заберите жалость и любовь и идите к черту, – написала Спирс.
В последнее время Бритни часто делилась с поклонниками своими дикими танцами и фото без нижнего белья. Своими снимками топлес Спирс хотела продемонстрировать свою долгожданную свободу и независимость.
Стоит отметить, что это далеко не первый раз, когда исполнительница уходит из социальных сетей. Ранее она уже брала небольшой тайм-аут.
Напомним, что не так давно стало известно, что Бритни Спирс расскажет новые откровения о своей семье, за которые получит 15 миллионов долларов.