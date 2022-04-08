Фронтмен Massive Attack организовывает благотворительный концерт, чтобы помочь Украине

Британская группа Portishead впервые за семь лет соберется вместе на благотворительном концерте в поддержку Украины / Фото: Коллаж: Сегодня, instagram.com/portisheadofficial

Фронтмен и основатель британской группы Massive Attack – Роберт Дель Ная, который также является художником, нарисовал афишу для будущего концерта в городе Бристоль.

Деньги от продажи билетов пойдут в фонд War Child – организации, оказывающей помощь пострадавшим от войны в Украине.

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В концерте примет участие известный британский коллектив Portishead. Группа не выступала с 2015 года, сообщает Рitchfork.

Мы очень рады возможности поддержать народ Украины, исполнив несколько песен на этом мероприятии, — заявили участники Portishead.

Известно, что 1200 билетов на благотворительный концерт разыграют, а каждый участник лотереи получит доступ к прямой трансляции.

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Фронтмен Massive Attack создал афишу для благотворительного концерта в помощь украинцам / Фото: universe.com

Кроме Portishead, на шестичасовом концерте сыграют IDLES, Billy Nomates, Katy J Pearson, Heavy Lungs и Wilderman.

По ссылке можно получить доступ к трансляции шоу через донат.

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Вчера легендарная британская группа Pink Floyd выпустила песню "Hey Hey Rise Up", записанную с Андреем Хлывнюком. Средства от продажи трека пойдут на гуманитарную помощь для Украины.

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