Галина Безрук заявила об измене мужа: новые подробности и при чем тут Агата Муцениеце

Новые подробности об Артеме Алексееве и Агате Муцениеце / Фото: instagram.com/agataagata, instagram.com/galina_bezruk

Галина Безрук не называла имя той самой актрисы, а вот в Сети предположили, что речь идет о бывшей супруге Павла Прилучного – Агате Муцениеце. Рассказываем, почему у многих сложилось такое мнение.

Обвинения Галины Безрук:

Актриса до последнего пыталась сохранить отношения с супругом, пока не узнала с помощью его телефона, что он ей давно изменяет.

Мой "любящий" муж последние несколько лет получает отнюдь не "дружескую" поддержку у своей старой знакомой, которая совсем недавно была в очень похожей ситуации, и на всю страну произносились очень громкие заявления о женской чести и честности. О том, как низко заводить романы с женатыми мужчинами и что она никогда бы на это не пошла! – написала актриса.

Галина Безрук рассказала об изменах мужа и его алкоголизме / Фото: instagram.com/galina_bezruk

Агата Муцениеце и Артем Алексеев университетский роман:

Агата познакомилась с Артемом во время учебы во ВГИКе. Они оба стремились стать успешными и и добиться признания. Поговаривают, что они встречались несколько лет. На момент знакомства с Павлом Прилучным на съемках "Закрытой школы" Агата как раз состояла в отношениях с Алексеевым. Именно из-за служебного романа с коллегой по сериалу Муцениеце рассталась с университетской любовью.

Агата Муцениеце и Артем Алексеев / Фото: gallery.ru

В своих интервью актриса особо не говорила о бывшем возлюбленном.

Агата Муцениеце и Артем Алексеев сейчас:

Поводом для слухов, что речь идет именно об Агате стали еще и лайки Алексеева под постами бывшей девушки. К слову, Агата и Артем не подписаны друг на друга. В Instagram актриса игнорирует комментарии на эту тему.

/ Фото: Telegram-канал Неопра, блин

/ Фото: Telegram-канал Неопра, блин

/ Фото: Telegram-канал Неопра, блин

Развод Агаты Муцениеце

Агата Муцениеце и Павел Прилучный познакомились на съемках "Закрытой школы". Пара поженилась в 2011 году. В 2013-м у них родился сын Тимофей, в 2016 году – дочь Мия.

В феврале 2020 года пара объявила о расставании.

Бракоразводный процесс Агаты и Павла привлек к себе внимание общественности, но разрыв отношений дался актерам непросто. Особенно самой Агате, которая заявила, что ее экс-супруг злоупотреблял алкоголем и применял насилие в семье.

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный / Фото: instagram.com/agataagata

Летом 2020 года российские СМИ сообщили о романе Павла Прилучного с актрисой, звездой сериала "Папины дочки", Мирославой Карпович.

Отметим, что после развода пары ходили слухи об изменах Павла Прилучного. Официально актер в подобном не признавался.

Агата в одном из интервью заявила, что она никогда не изменяла своему супругу за все девять лет совместной жизни.

Что известно об Агате Муцениеце:

Агата Муцениеце родилась в 1989 году в Риге, Латвия. Отец был барменом, а мать – поваром в одном из ресторанов латвийской кухни.

Отец Агаты умер, когда она была еще совсем маленькой. У актрисы есть две старшие сестры – Рената и Санта.

Актерским мастерством Агата начала увлекаться еще с самого детства, когда посещала театральную студию "Шкатулка".

Агата Муцениеце / Фото: instagram.com/agataagata

После окончания школы девушка работала моделью, снималась в нескольких странах Европы.

Позже она вернулась на родину и поступила в Латвийский университет и стала изучать китайскую филологию. В 2008 году Агата решила переехать в Москву, поступив на актерский факультет ВГИКа (мастерская А. Я. Михайлова). В 2012 году окончила университет с красным дипломом.

Агата прославилась благодаря съемкам в телесериале "Закрытая школа", где, кстати, снимался и ее экс-супруг Павел Прилучный.