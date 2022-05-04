Галкин и Пугачева продают свой замок в России – новые подробности

В росСМИ сообщают, что дом Галкина и Пугачевой выставлен на продажу / Фото: instagram.com/maxgalkinru, Скриншот из YouTube

Максима Галкина в России называют предателем из-за того, что он поддерживает Украину и не молчит о зверствах рашистов. Концерты юмориста в РФ уже запрещены, рекламные контракты разорваны. А теперь журналистка Алена Жигалкина, ссылаясь на свои источники, сообщила у себя на YouTube-канале, что замок Галкина и Пугачевой в деревне Грязь выставлен на продажу.

По информации журналистки, цена роскошного особняка стартует от десяти миллионов долларов.

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Дом — дорогой. Во-первых, там шесть этажей. На самом последнем — стеклянный пол. А также там есть бассейн, кинотеатр, летний театр и шикарный сад

Замок Аллы Пугачевой и Максим Галкина / Фото: Скриншот из YouTube

К слову, слухи о продаже элитной недвижимости ходили давно, но Галкин пока никаких комментариев не дает.

Напомним, сейчас Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой и детьми находится в Израиле. По информации СМИ, звездное семейство находится в Кейсарии, где живут известные израильские адвокаты, телезвезды. Пугачева и Галкин арендуют дом, где обосновались с детьми Гарри и Лизой.

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