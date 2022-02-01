Галкин умилил Сеть архивным видео двойняшек: "Достойная смена растет Алле Борисовне"

Максим Галкин показал архивное видео Лизы и Гарри / Фото: instagram.com/maxgalkinru

На это раз Максим Галкин, который недавно рассказал о воспитании Гарри и Лизы, решил порадовать поклонников видео из домашнего архива.

У себя в Instagram юморист показал видео, как их с Аллой Пугачевой дети играют.

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Различия в грузовых и пассажирских перевозках . Гарику и Лизе здесь 4 года, – подписал видео Максим Галкин.

В комментариях подписчики в очередной раз хвалили двойняшек. Некоторые отметили, что Лиза растет настоящей артисткой.

"Прелесть"

"Это супер"

"Какие они славные"

"Золотые дети. Идеальное воспитание. Спасибо за ваши видео. Смотришь на таких детей и нарадоваться не можешь"

"Лиза прирожденная звезда. Достойная смена растет Алле Борисовне. Здоровья и счастья вашей семье"

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двойняшек Лизу и Гарри, которых паре родила суррогатная мать. Малышам с юных лет дают лучшее образование. Они играют на музыкальных инструментах и знают английский и французский языки. Поклонники пары отмечают, что Лиза и Гарри очень артистичны.

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