Галкин умилил Сеть архивным видео двойняшек: "Достойная смена растет Алле Борисовне"

Максим Галкин показал архивное видео Лизы и Гарри / Фото: instagram.com/maxgalkinru
На это раз Максим Галкин, который недавно рассказал о воспитании Гарри и Лизы, решил порадовать поклонников видео из домашнего архива.
У себя в Instagram юморист показал видео, как их с Аллой Пугачевой дети играют.
Различия в грузовых и пассажирских перевозках . Гарику и Лизе здесь 4 года, – подписал видео Максим Галкин.
В комментариях подписчики в очередной раз хвалили двойняшек. Некоторые отметили, что Лиза растет настоящей артисткой.
- "Прелесть"
- "Это супер"
- "Какие они славные"
- "Золотые дети. Идеальное воспитание. Спасибо за ваши видео. Смотришь на таких детей и нарадоваться не можешь"
- "Лиза прирожденная звезда. Достойная смена растет Алле Борисовне. Здоровья и счастья вашей семье"
Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двойняшек Лизу и Гарри, которых паре родила суррогатная мать. Малышам с юных лет дают лучшее образование. Они играют на музыкальных инструментах и знают английский и французский языки. Поклонники пары отмечают, что Лиза и Гарри очень артистичны.
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