Гарик Харламов оказался в больнице с температурой под 40: "Год для меня начался не очень"

Гарик Харламов рассказал о своем самочувствии. / Фото: garikkharlamov

Гарик Харламов, который недавно нежно поздравил дочь с днем рождения, признался поклонникам, что плохо себя чувствует, однако он не стал озвучивать диагноз.

В Instagram юморист опубликовал фото, на котором он показал капельницу, и рассказал, что у него температура 39,6. Впрочем, без шуток Гарика Харламова и здесь не обошлось.

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Ни разу не было у меня поста с температурой 39,6. Это впервые. Что в голову приходит при такой температуре? Да вот ничего, кроме удивительного желания выложить это здесь. Зачем мне это нужно? Вообще, не нужно? Для чего это сделал? 39,6. В 40 уже не выложишь. Хотя мне 40. И я выложил. Да все, бред пошел. Не болейте, – поделился артист.

Скриншот instagram/garikkharlamov

В комментариях фаны и коллеги пожелали Харламову скорейшего выздоровления и возвращения домой. Также некоторые поинтересовались у шоумена, не коронавирус ли у него:

Поправляйся, Гарик!

Братуль, держись! Я неделю из 39,6 пролежал.

Выздоравливай, ты еще нужен программе, "Давай поженимся".

Обычно мужики с температурой 37 уже умирают, ты как жив то.

Корона?

Скриншот instagram/garikkharlamov

Ранее Гарик Харламов намекнул фанатам, что у него или ангина, или грипп. Впрочем, к конкретике артист решил не прибегать. Он только отметил, что для него новый год начался неудачно.

Скриншот instagram/garikkharlamov

Все собаки в одном кадре. Давно ничего не выкладывал. Этому есть две причины. Первая причина — это я, а вторая — вся твоя семья. Короче. Первой причиной является тот факт, что я заболел. Неожиданно выяснилось, что кроме ковида на планете остались ангина и грипп. Так что год для меня начался не очень. А судя по новостям, не только для меня к сожалению, – написал юморист.

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