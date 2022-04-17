Гарри Стайлз, Matoma, Arcade Fire: кто поддержал Украину на Coachella-2022?

Украину поддержали на фестивале Coachella-2022 / Фото: Getty Images

Слова в поддержку Украины продолжают звучать из разных стран во время концертов и фестивалей. Так, украинский народ во время своих выступлений уже поддержали Стинг и Джон Бон Джови.

Не забыли о украинцах и на музыкальном фестивале Coachella-2022, который ежегодно проходит в Калифорнии. В этом году среди хэдлайнеров мероприятия оказались Билли Айлиш, Гарри Стайлз, The Weeknd и другие популярные артисты.

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Некоторые из музыкантов выразили поддержку Украине во время своих выступлений.

Гарри Стайлз

Британский музыкант и ранее уже высказывался по поводу войны Украине и осуждал российскую агрессию. Во время выступления певца сцена загорелась цветами украинского флага. Таким образом Стайлз хотел в очередной раз напомнить присутствующим, что сегодня народ Украины страдает от военного вторжения РФ.

Тwitter

Arcade Fire

Канадская рок-группа также поддержала украинцев. Музыканты Arcade Fire исполнили свой хит The Suburbs, который посвятили нашему народу.

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Это для всех людей в Украине. Всем в панк-рок-группах, я думаю обо всех, у кого сейчас война, – сказал со сцены фронтмен группы Уин Батлер.

Ранее музыканты пожертвовали для Украины 100 тысяч долларов, которые собрали во время концертов в США.

Matoma

Норвежский диджей давно знаком с украинцами, ведь в 2019 году он уже приезжал в Киев на Atlas Weekend. Он также встал на сторону украинцев и выразил свою поддержку особым образом.

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Как стало известно, команда музыканта выкупила все билборды по дороге к месту проведения Coachella и разместила на них рекламу фонда Music Saves UA.

Ранее голивудская актриса украинского происхождения Иванна Сахно призвала мир дать Украине оружие.