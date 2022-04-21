Участвовала в Олимпиаде, бежала перед свадьбой, чужая среди своих: вся правда о княгине Монако Шарлен

Княгиня Монако по-прежнему у всех на слуху / Фото: Getty Images

После свежих новостей о том, как монаршая семья Монако отметила Пасху, многие наши читатели начали интересоваться княгиней Шарлен. Поэтому мы собрали интересные факты ее биографии, а также интригующие подробности "пропажи", о которой говорят все.

Биография княгини Монако Шарлен

Княгиня Монако Шарлен – урожденная Шарлин Линетт Уиттсток. Она родилась в 1978 году в городе Булавайо, Зимбабве. Ее отец – менеджер по продажам, а мама – профессиональный дайвер и тренер по плаванию. Очевидно, занятие мамы во многом повлияла на интересы будущей княгини, ведь она станет профессиональной пловчихой. Правда, научилась плавать она, едва не утонув в бассейне после того, как ее случайно столкнула собака.

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А уже с 8 лет Шарлен начала участвовать в соревнованиях. Переехав в ЮАР, девушка в 18 лет стала чемпионкой страны по плаванью. Она, кстати, не только тренировалась сама, но учила плаванию детей из бедных семей, за что даже получила награду от благотворительной организации God’s Love We Deliver на церемонии Golden Heart Awards в Нью-Йорке.

Будущая княгиня в юности

Мечтая получить олимпийское золото, будущая княгиня даже поучаствовала в Олимпийских играх в Сиднее в 2000 году. В 2008-м она также мечтала представлять страну на Олимпиаде в Китае в 2008-м, но из-за серьезной травмы плеча ей пришлось покинуть спорт. Как бы там ни было, а плаванье в итоге сыграет большую роль в ее судьбе.

Шарлен – имеет хорошее образование и способность к языкам: она владеет французским, английским языками и разговаривает на африкаансе.

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Встреча с князем Монако

Знакомство с князем Монако Альбером II состоялось в 2000 году в рамках плавательной серии Mare Nostrum в Монако. Поэтому мы и говорили, что плаванье сыграло судьбоносную роль в жизни Шарлен. Но роман завязался далеко не сразу. Первый выход новоиспеченной пары состоялся только в 2006-м – на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Турине. Говорят, все эти годы она ждала своего принца и терпела его других фавориток.

В 2010-м Альбер сделал предложение руки и сердца и уже в 2011-м состоялась красивая свадьба пары в Тронном зале королевского дворца, а на следующий день приняла участие в религиозной церемонии. Ради этого брака Шарлен также перешла из протестантства в католицизм. Шарлен получила такой же титул, как был когда-то у Грейс Келли – Ее Высочество Княгиня Монако.

У пары была очень красивая свадьба / Фото: Getty Images

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Но свадьба ознаменовалась скандалом: за неделю до события издание L'Express сообщило, что "Невеста пыталась сбежать!" Именно с таким заголовком вышла скандальная статья, где говорилось, что 33-летняя Шарлен попыталась вылететь из Монако в ЮАР, но ее в последний момент остановила полиция. Якобы у нее забрали паспорт и вернули во дворец. И хотя Шарлен опровергала новость, первые слухи о проблемах в отношениях пары уже зародились:

Стыдно, что подобные новости вообще кто-то придумывает. Это абсолютная ложь, и я даже не хочу удостаивать ответом эти слухи. Пусть наши совместные с Альбером фотографии свидетельствуют о нашей любви.

В 2014-м году у первой пары Монако родились двойняшки: принц Жак и принцесса Габриэлла.

Проблемы со здоровьем = проблемы в браке?

Никто не говорил, что королевская жизнь – это легко, особенно, когда у твоего избранника слава ловеласа. У князя Альбера есть официально признанные двое внебрачных детей (от разных матерей). Также в разные периоды в числе его дам сердца были Клаудия Шиффер, Наоми Кэмпбелл и Брук Шилдс.

К тому же активно ходили слухи о том, что Альбер II изменял Шарлин, еще когда их отношения только начинались. Перед свадьбой стюардесса Николь Кост, мать внебрачного сына Альбера, сообщила прессе, что у нее все это время были отношения с монархом и якобы она родила от него еще одного ребенка. Адвокат князя это заявление называл ложью. Свадьба Альбера и Шарлен состоялась, но под венец невеста шла со слезами на глазах.

У княгини Монако давно сложился имидж "самой грустной принцессы в Европе". Ее также давно называют "принцессой поневоле" и новости о "пропаже" Шарлен за последний год только способствуют появлению новых слухов.

Княгиня до сих пор не чувствует себя своей в Монако / Фото: Getty Images

Как бы там ни было, а в 2020 году княгиня Шарлен на длительный период пропадала из поля зрения. Целых 6 месяцев она провела вдали от мужа и детей в Африке и пропустила не одно королевское мероприятие. Официально сообщалось, что она вынуждена оставаться в ЮАР из-за серьезной инфекции горла. По неофициальной версии – Шарлен находилась в закрытом учреждении Paracelsus Recovery, где лечат от разного рода зависимостей и расстройств психики. Но официального подтверждения слухов не было.

Масла в огонь подливала еще и новая дерзкая прическа Шарлин зимой 2020 года: она опять выбрила вески и убрала длину. Сплетники начали говорить, что у этого может быть несколько причин: бунт против системы и королевского протокола, или проблемы с психикой (вспомнить хотя бы стрижку наголо у Бритни Спирс как раз перед тем, как она попала в клинику). Но княгиня комментировала новый имидж следующим образом:

Княгиня удивила всех дерзкой прической / Фото: Getty Images

Возможно, что во всей в королевской семье я буду самым большим экспериментатором в плане причесок, но я собираюсь продолжать. Я имею на это право, это мой выбор.

Сам князь Монако говорил об отъезде жены так:

Ей лучше, но ей все еще нужен покой и отдых. Ее нет в княжестве, но мы сможем навестить ее очень скоро. Я не могу рассказать вам больше по своему усмотрению. Есть усталость, не только физическая, которую можно лечить только с помощью периода отдыха и наблюдения.

Источник из окружения королевской семьи Монако негодует из-за того, что дворец приуменьшает серьезность пережитого княгиней. По его словам, Шарлен чуть не умерла: у нее была серьезная инфекция уха, носа и горла, которая привела к "серьезным проблемам с пазухами и глотанием, возникшими в результате более ранней операции".

Она не могла есть твердую пищу более шести месяцев из-за всех операций, которые она перенесла с тех пор. Она могла принимать жидкости только через трубочку, поэтому потеряла почти половину своего веса.

Тем не менее, отъезд княгини позже повторился. И в Сети говорят, что дворец просто пытается замять размолвку между супругами, поэтому не говорит правду об их ссоре и вынужденном отъезде Шарлен, чтобы поправить эмоциональное здоровье и поразмышлять о браке.

Был момент, когда во время празднования Национального дня Монако на балконе королевского дворца принц Жак и принцесса Габриэлла появились с плакатами с посланиями к маме.

Самая свежая публикация в Instagram Шарлен – поздравления с Пасхой. Пара вместе детьми позировала для праздничной открытки. Но в Сети опять заговорили, что фото выглядит больше постановочным, нежели искренним.

Никто не знает, что на самом деле происходит в отношениях пары за закрытыми дверьми, но все больше королевских экспертов склоняется к тому, что у князей Монако большие проблемы и их брак под угрозой. Много лет княгиня Шарлен могла чувствовать себя несчастной из-за своего одиночества в браке, если слухи о многочисленных изменах князя – правда, а также из-за того, что она так и не стала "своей" в Монако. Поэтому, по их мнению, в скором времени стоит ожидать громких заявлений. Они, к сожалению, будут не очень радостными...

Королевские эксперты говорят, что брак пары под угрозой / Фото: Getty Images

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