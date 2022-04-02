Гламурный рашист Николай Басков будет защищать родину от коллег

Певец Николай Басков никак не успокоится. Сначала рашист угрожал трибуналом генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, а теперь набросился на своих российских коллег.

Басков, который сам не осмелился покинуть Россию, решил высказаться в адрес тех, у кого совести и смелости хватило. Рашист уверен, что так спасает родную эстраду и приплел и к свое речи народ, который якобы рад отъезду любимых артистов.

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Нам нечего стыдиться… Никакого впечатления на россиян не произвели слезы уехавших "звезд" — люди восприняли это как самоочищение общества от тех, кто на самом деле никогда не был на стороне народа, – сказал Басков в своем Telegram.

Видимо, певец подсмотрел спич Анны Семенович, и теперь тоже считает, что на российской эстраде будет кому заменить Пугачеву, Барских, Земфиру и других талантливых артистов.

Это только начало распрямления наших крыльев, нашего полета в развитии страны, ее преобразовании во многих смыслах и сферах, – высказался Николай.

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Напомним, ранее Николай Басков также яростно защищал Анну Нетребко, которую по его мнению вынудили отказаться от России. Теперь Анна "распрямила крылья" и отправилась в полет по безработице, ведь российская сцена е тоже не ждет.

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