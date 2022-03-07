Главный дирижер Большого театра Туган Сохиев ушел с должности из-за войны в Украине

Туган Сохиев озвучил свою позицию / Фото: скриншот

Уже 12-й день идет вторжение России в Украину. Силами ВСУ, теробороны, добровольцев, волонтеров и всех, кто воюет у себя на местах, кто в чем силен, удается сдерживать войска российских оккупантов. Публичные люди продолжают высказываться и занимать сторону в этом безумии, которое с оружием и военной техникой начала Россия.

И сегодня появилась информация о том, что главный дирижер и музыкальный руководитель московского Большого театра Туган Сохиев, который также был музыкальным руководителем французского Национального оркестра Капитолия Тулузы, покинул обе должности.

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Так, издание ClassicalMusicNews.Ru публикует заявление артиста, которое он сделал в связи с войной в Украине. Публикует текст заявления Тугана Сохиева без изменений.

Туган Сохиев

Заявление Тугана Сохиева

"Я знаю, что многие хотели узнать о моей позиции по поводу того, что происходит в данный момент и ждали, когда я выскажусь.

Мне потребовалось некоторое время, чтобы осознать происходящее и выразить те сложные чувства, которые вызвали во мне текущие события.

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Прежде всего, должен сказать самое главное: я никогда не поддерживал никакие конфликты. Я их не приемлю в любых формах и проявлениях. Тот факт, что кто-то может сомневаться в моем стремлении к миру и думать, что я, как музыкант, могу когда-либо ратовать за что-то другое, кроме мира на нашей планете, шокирует и оскорбляет.

Во время различных катастрофических геополитических событий, с которыми столкнулось человечество за последние двадцать лет, когда развивалась моя профессиональная карьера, я всегда оставался с моими коллегами-музыкантами, и мы всегда вместе оказывали и выражали поддержку и сочувствие всем жертвам этих конфликтов.

Это то, что мы, музыканты, делаем: мы выражаем свои мысли через музыку, мы говорим эмоциональные вещи с помощью музыки, мы утешаем музыкой тех, кто в ней нуждается. Нам, музыкантам, повезло, что мы можем говорить на этом международном языке, который иногда может выразить больше, чем любые слова, известные цивилизации.

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Я всегда очень горжусь тем, что являюсь дирижером из страны с такой богатой культурой, как Россия, и я также очень горжусь тем, что с 2003 года являюсь частью французской музыкальной жизни. Это то, что делает музыка. Она соединяет людей и артистов с разных континентов и противоположных культур, исцеляет души людей и дает надежду на мирное существование на этой планете.

Музыка может быть драматичной, лирической, смешной, грустной, но никогда не оскорбительной! В этом я убедился в результате плодотворного сотрудничества с замечательным оркестром в Тулузе. Это мне доказывает мой потрясающий коллектив Большого театра каждый раз, когда я дирижирую спектаклями в России или когда мы с ними на гастролях в Европе.

И в Тулузу, и в Большой театр я регулярно приглашал украинских певцов и дирижеров. Мы даже не думали о своей национальности. Нам нравилось делать музыку вместе и быть частью музыкального мира. И сегодня наша позиция неизменна.

Вот почему я начал русско-французский фестиваль в Тулузе: чтобы показать всем, что народы Франции и России связаны исторически, культурно, духовно и музыкально, и что я горжусь этой связью между нашими двумя великими странами, которые я люблю.

Сегодня этому фестивалю противостоят власти города Тулузы. Какой позор! Я считаю, что этот фестиваль может добиться большего в установлении дружественных отношений, чем политические высказывания.

За последние несколько дней я стал свидетелем того, что, как я думал, никогда не увижу в своей жизни. В Европе сегодня меня вынуждают сделать выбор и предпочесть одного члена моей музыкальной семьи другому.

Меня вынуждают выбрать между двумя культурными традициями.

Меня вынуждают предпочесть одного артиста другому.

Меня вынуждают выбрать одного певца вместо другого.

Скоро меня попросят выбрать между Чайковским, Стравинским, Шостаковичем и Бетховеном, Брамсом, Дебюсси. Это уже происходит в Польше, европейской стране, где запрещена русская музыка.

Я не могу видеть, как мои коллеги — дирижеры, актеры, певцы, танцоры, режиссеры — подвергаются угрозам, неуважительному обращению и становятся жертвами "культуры отмены". Нам, музыкантам, дан исключительный шанс, исполняя и интерпретируя этих великих композиторов, помочь сохранить человечество, сохранить его добрым и с уважительным отношением людей друг к другу. Мы, музыканты, призваны через музыку Шостаковича напоминать об ужасах, постигших человечество во Второй мировой войне. Мы, музыканты, являемся послами мира. Вместо того, чтобы использовать нас и нашу музыку для объединения наций и людей, в Европе нас пытаются разделить и подвергают остракизму.

Из-за всего того, о чем я сказал выше, и будучи вынужденным столкнуться с невозможным выбором между моими любимыми русскими и любимыми французскими музыкантами, я решил уйти с должности музыкального руководителя и главного дирижера Большого театра в Москве и покидаю пост музыкального руководителя Национального оркестра Капитолия Тулузы.

Для меня было и всегда будет большой честью знать, работать вместе и музицировать с артистами и музыкантами этих двух потрясающих коллективов. Я горжусь ими.

Туган Сохиев".

Напомним, Туган Сохиев руководил Национальным оркестром Капитолия Тулузы с 2008 года, а главным дирижером и музыкальным руководителем Большого театра он стал в 2014 году.

Также добавим, что в РФ при этом остается ряд думающих людей, которые осуждают действия Путина и требуют от него прекратить военные бесчинства в Украине. И мы об этом не устаем говорить.