GO_A получили престижную премию за их номер на Евровидении-2021, из-за которого ранее разгорелся скандал

Go_A / Фото: wikipedia.org

Участники конкурса "Евровидение" GO_A получили премию на церемонии награждения Eurovision Awards. Международное жюри по достоинству оценило постановку на песню "Шум", вокруг которой на конкурсе разгорелся скандал.

На своих страницах в социальных сетях участники группы поделились радостным известием о победе. Теперь коллектив по праву считается обладателем звания за "Самую инновационную сценическую постановку".

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Мы благодарны всем, кто работал над созданием нашего номера! Вы — команда мечты, – написали GO_A.

Скандал с постановкой "Шум"

Официально создателями номера для коллектива являются Константин Томильченко и Александр Братковский из компании RedRabbit. Однако, когда GO_A выступили на сцене с песней "Шум" и грандиозным номером, режиссер Анастасия Михайлова заявила о том, что идея номера принадлежит ей.

Go_A в финале Евровидения-2021 / Фото: eurovision.tv

Тогда режиссер очень остро отреагировала на то, что создатели шоу якобы использовали ее замыслы без ее согласия и даже не указали имя Анастасии в титрах.

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Дело дошло до Национальной общественной телерадиокомпании Украины, где опровергли факт нарушения авторского права в номере "Шум" группы GO_A.

Ранее мы писали о том, что солистка группы попала в скандал с Иво Бобулом – певец резко отозвался о творчестве и вокальных данных Екатерины Павленко.