Гордон Рамзи станцевал под пошлый трек казахского рэпера: "Буду е*ать" (видео)

Гордон Рамзи собрал миллионы просмотров поучаствовав в TikTok-тренде

Гордон Рамзи стремительно завоевывает публику не только на телевидении, но и в Сети – он часто принимает участие в блогерских флешмобах, которые быстро набирают просмотры. Недавно шеф опубликовал видео, на котором поспешно заканчивает приготовление аппетитной закуски и начинает танцевать под популярный русскоязычный трек "Я буду е*ать" рэп-исполнителя Moreart из Казахстана. В итоге танец Гордона собрал более 10 миллионов просмотров и выбился в лидеры.

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Челлендж, в котором тиктокеры пробуют какое-то блюдо и резко начинают двигаться под музыку, набрал уже почти два миллиарда видео. Среди знаменитостей, которые записали подобные ролики оказался и популярный рэпер Моргенштерн со своей женой Диларой. Девушка решила втихую снять скандального супруга дома на кухне, но Морген, увлеченно разговаривая по телефону, почти не обратил на это внимание.

Также под "Я буду еб*ть", смакуя бургеры, танцевал даже Дональд Трамп, точнее, блогер переодетый и загримированный как бывший президент США.

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