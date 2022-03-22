"Готовь себе гроб": Чичерина взбесила украинцев, сняв государственный флаг в Энергодаре (видео)

Певица Чичерина приехала в украинский Энергодар вместе с оккупантами / Фото: Скриншот из видео
Российская певица Юля Чичерина, которая получила "паспорт ДНР", сняла украинский флаг со здания мэрии в оккупированном Энергодаре Запорожской области.
Соответствующее видео было опубликовано в ее Instagram-профиле и быстро разлетелось по Сети.
Известно, что Чичерина выступила в Энергодаре перед российскими оккупантами, которые вторглись в Украину. В посте также отмечается, что Чичерина "не желала выступать под флагом страны, связанной с военными преступлениями и инициировавшей против нее уголовное преследование".
Выходка поклонницы путина вызвала бурную реакцию в соцсетях. Ей желают долгих путешествий в ад, совместного концерта с Кобзоном, "слиться с украинским песком" и прочих благ.
К слову, у Чичериной также есть "паспорт ЛНР", она незаконно посещала оккупированный Крым и продолжает поддерживать путинский режим.
Ранее мы писали, что Лорак, Лободу, Баскова и других артистов, поддержавших войну в Украине, хотят лишить украинских наград.
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