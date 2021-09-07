Говорить Україна проверит на полиграфе пятерых подозреваемых в убийстве школьницы

Ведущий ток-шоу «Говорить Україна» Алексей Суханов / Фото: пресс-служба

Школьницу после 4 дней поисков нашли задушенной и якобы изнасилованной в заброшенном колодце почти в центре села. 14 августа в 11 вечера Виктория легла спать, а через несколько часов отец и мачеха поняли, что девушка исчезла. Отец подозревает в убийстве дочери ее друзей.

Почему девушка тайно ушла из дома? Что в ту ночь зафиксировали камеры возле магазина, и какую странную запись нашли в телефоне Вики после ее похорон станет известно в студии.

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В тот вечер Вика пришла домой примерно в 22:00. Девушка помогла родителям по хозяйству, и потом пошла спать. Ночью ее мачеха проснулась от того, что заплакали младшие дети. Когда женщина зашла к ним – старшей Вики уже не было. Родители начали ей звонить, но она была уже "вне зоны". Тогда отправились искать девушку к ее подруге Анастасии. Они часто вместе гуляли, и Вика практически ежедневно приходила к ней.

Родители надеялись, что дочь с подружками выпила пива и уснула, а утром вернется домой. Но утром девушка не появилась, и отец продолжил поиски в селе, когда и это не принесло результата, он обратился в полицию.

18 августа школьницу нашли мертвой в колодце. Официальной причиной смерти назвали механическую асфиксию. Мачеха погибшей девушки комментирует это так:

"Без избиения" – нам так сказали в полиции. Но мы не верим, потому что на трупе Вики были синяки на ногах, свежие царапины. Нам не сказали, была ли Вика изнасилована. Но по селу ходят слухи, у кого есть знакомые в полиции, Вику изнасиловали.

Отец Виктории подозревает в убийстве ее приятелей, с которыми она была в последнее время. По его словам, девушка 14 августа гуляла дома у своей подружки Насти, и она могла пойти именно к ней и ночью. Там, по словам мужчины, были: сама Настя с братом и своим парнем. Они могут быть причастны к убийству. Но полицейские опросили их и просто отпустили.

Настя отвергает все обвинения и утверждает, что Виктория не приходила к ней после десяти вечера:

В тот день ко мне приехал мой парень Сергей. Мы сидели втроем и выпивали: я, Сергей и подруга Оля, а вечером пришел мой двоюродный брат. Вика периодически несколько раз заходила к нам в гости. Последний раз она зашла примерно в 22:00. Она была немного подвыпившая и говорила, что гуляла с ребятами из соседнего села и с бывшим парнем Владом.

По словам девушки, Виктория посидела с ними где-то полчаса. Затем ей позвонили, и она пошла домой. Больше Вику она не видела в тот вечер.

Журналисты провели собственное расследование и опросили всех, кто общался с Викторией в тот вечер. Соседи рассказали, что слышали у злополучного колодца в ночь убийства. Все ли правда, из сказанного друзьями Виктории? Кто из четверки может быть причастен к убийству Вики, и кого разоблачит детектор, зрители телеканала "Украина" узнают в среду.

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