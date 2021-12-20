Григорий Лепс официально развелся с женой спустя 20 лет брака

В Сети появилось сообщение о расторжении брака артиста / Фото: instagram.com/anna.leps/

Несмотря на разные слухи, Григорий Лепс развелся с женой Анной без скандалов. Инициатором разрыва стала жена певца. Она подала документы в суд 16 ноября, сегодня же в Хамовническом суде состоялось заседание. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

/ Фото: Instagram

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Все вопросы касаемо совместно нажитого имущества пара решила в досудебном порядке.

Певец и его уже бывшая жена никак не комментируют развод. Представитель Анны Оксана Якимова причиной разрыва называла кризис в отношениях.

Всем для чего-то даются испытания, главное — достойно их пройти. Они сейчас как раз этим и занимаются. Оба взрослые и умные люди, может быть, этот шаг необходим, чтобы понять, насколько Анна и Григорий, наоборот, дороги друг другу. Кто знает, может быть, они еще когда-нибудь будут вместе, – сказала представитель бывшей жены певца.

Отметим, бывшая жена Григория Лепса очень редко появляется с ним на светских мероприятиях. Анна предпочитает спокойную семейную жизнь, поэтому большинство своего времени посвящает их троим детям: Николь, Еве и Вано.

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Напомним, недавно появлялась информация, что Григорий Лепс начал пить из-за развода с женой. По слухам, певца несколько раз госпитализировали в состоянии сильного алкогольного опьянения.