Григорий Лепс после развода с женой заявил, что всегда был свободен

Григорий Лепс впервые прокомментировал свой развод / Фото: Instagram

Вчера стало известно, что Григорий Лепс и его супруга Анна официально развелись. Пара разошлась мирно и без скандалов. Инициатором расставания стала жена певца. Представители Анны причиной развода назвали кризис в отношениях.

Хоть экс-супруги и не выясняли публично отношений, но все же в СМИ расставание пары активно обсуждалось. Григорий Лепс после разных слухов впервые решил прокомментировать свое новое семейное положение.

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Статус "свободен" у меня был всегда и в семейном положении, и без семейного положения. Я — артист, а артист свободен сам по себе, – сказал российский артист в комментарии kp.ru.

Григорий Лепс подтвердил развод с женой / Фото: instagram.com/anna.leps/

Отметим, бывшая жена Григория Лепса очень редко появляется с ним на светских мероприятиях. Анна предпочитает спокойную семейную жизнь, поэтому большинство своего времени посвящает их троим детям: Николь, Еве и Вано.

Напомним, недавно появлялась информация, что Григорий Лепс начал пить из-за развода с женой. По слухам, певца несколько раз госпитализировали в состоянии сильного алкогольного опьянения.