Григорий Лепс разводится с женой после 20 лет брака – СМИ

В Сети появилось сообщение о расторжении брака артиста / Фото: instagram.com/anna.leps/

В медиа уже не первый раз появляются новости о разводе исполнителя, который испугал поклонников шрамами на голове. Чаще всего поводом становится непубличность его жены Анны – она очень редко появляется с ним на светских мероприятиях.

Избранница звезды предпочитает спокойную семейную жизнь, поэтому большинство своего времени посвящает их троим детям: Николь, Еве и Вано.

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Но в этот раз СМИ оперировали не только собственными предположениями и догадками. Журналисты Telegram-канала "Зведач" нашли информацию о разводе на сайте Мосгорсуда. Как оказалось, именно супруга Лепса выступила инициатором расставания.

Скриншот: сайт Мосгорсуда

Спустя некоторое время это сообщение исчезло из Сети. Была ли это какая-то ошибка на самом сайте суда, или со стороны певца поступила просьба убрать данные о разводе – пока что неизвестно.

Григорий с возлюбленной всегда жили душа в душу, ведь он неоднократно заявлял, что жена у него – главный источник поддержки.

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Чтобы уйти от нее, нужно быть полным идиотом. Я не идиот. Поэтому ни о каком разводе даже речи быть не может. Говорят, что у мужчины должна быть спина, тыл. У меня он просто железобетонный. Я в своей жене уверен больше, чем в себе, – сказал артист в интервью "Хочу".

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