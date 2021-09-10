Группa DZIDZIO получила именную табличку на Площади звезд в свой день рождения (фото)

DZIDZIO получил собственную табличку на "Площади звезд" / Фото: instagram.com/dzidzio

Михаил Хома, снявшийся в новой украинской комедии "Де гроші", на своей странице в Instagram поделился фотографиями с церемонии, которая прошла в центре Киева. Он отметил, что очень рад получить такой знаковый подарок в день рождения группы DZIDZIO.

Сегодня мы получили лучший подарок ко дню рождения DZIDZIO – именную звезду на Площади звезд! Нам очень приятно! Хочу поблагодарить всех, кто был, есть и будет с нами! Вы наши, а мы ваши, – написал в посте артист.

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О группе DZIDZIO

Коллектив был основан в 2009-м году, к слову, при поддержке Кузьмы "Скрябина". Группа даже исполнила известную песню артиста – "Старі фотографії". А после Андрей Кузьменко написал для DZIDZIO трек "Ялта".

18 мая 2013 года состоялся сольный концерт группы DZIDZIO на стадионе "Арена Львов", который посетили около 25 000 зрителей.

Сегодня одной из самых популярных песен группы в YouTube-канале DZIDZIO является "Я Міліонер" – более 16 млн просмотров.

На Площади звезд в Киеве уже отметились деятели театра и кино, спорта и музыки. Среди них: The HARDKISS, Оля Полякова, ВВ, Анна Ризатдинова, Александр Пономарев, NK, Ирма Витовская, Андрей Шевченко, MONATIK, Друга Ріка, Ахтем Сейтаблаев и другие.

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